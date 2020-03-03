إتحاد الكرة ينصح حي العرب بعدم تقديم شكواه ضد الهلال

الخليج 365 :

قالت مصادر موثوقة لـ (سودانا فوق) ان عضو بلجنة المسابقات بإتحاد كرة القدم السوداني أبلغ نادي حي العرب بورتسودان ان شكواهم ضد الهلال في لاعبه منصور ليس صحيحة وعزا عضو

الاتحاد ذلك الي أن إدارة حي العرب ارفقت شهادة تسنين للاعب مشار الشكوي وان كل تعاقدات اللاعبين في السودان تتم بالرقم الوطني او البطاقة القومية او جواز السفر وطالب العضو إدارة السوكرتا بعدم التقدم في الشكوى لان اركانها غير مكتملة

وكان نادي حي العرب قد تقدم بأعتراض قبل بداية المباراة للمراقب وبالامس اكمل كافة مستندات الشكوي وسلمها الي الدكتور حسن ابوجبل امين عام اتحاد الكرة.