اعتذار النائب العام يثير الشكوك

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

مقولة رائجة لدى الكثيرين وهى قولهم ان اردت قتل موضوع ورميه فى طى النسيان فشكل له لجنة ، وقد أصبحت قناعة الناس بهذا الكلام راسخة حتى كأنه مسلمة لاتقبل الجدل .

وكثيرة هى الامور التى تم تشكيل لجان اليها بغرض حسمها والخروج بنتيجة تحدد الجهة المساءلة عن الامر أو تلك التى يفترض ان تنجزها أو قصرت فى ذلك ولانقول انها جميعها فشلت فى الوصول الى هدفها إلا ان العديد منها كانت تراوح مكانها ولم تستطع تقديم تقاريرها الامر الذى يجعلنا نقول ان المقولة الرائجة التى افتتحنا بها كلماتنا هذه – ان اردت قتل موضوع فشكل له لجنة – تقترب من الصواب ويمكن رفعها فى وجه السيد النائب العام الذى لم يستطع الوفاء بعهده ان يقدم تقرير لجنة التحقيق حول أحداث جمعة الوفاء لشرفاء القوات المسلحة الى السيد رئيس الوزراء ، ويقول الخبر :

ﻛﺸﻔﺖ ﺻﺤﻴﻔﺔ ﺍﻟﺼﻴﺤﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻷﺛﻨﻴﻦ ” ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺼﺎﺩﺭﻫﺎ ﻋﻦ ﺍﻋﺘﺬﺍﺭ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺗﺎﺝ ﺍﻟﺴﺮ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺤﺒﺮ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺣﻤﺪﻭﻙ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﻬﻠﺔ ﺍﻟﻤﺤﺪّﺩﺓ ﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻷﺣﺪﺍﺙ ﻣﺴﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ ”20“ ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ ﻣﻠﻴﻮﻧﻴﺔ ” ﺭﺩ ﺍﻟﺠﻤﻴﻞ .”

ﻭﻗﺎﻟﺖ ﺍﻟﺼﺤﻴﻔﺔ ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺼﺎﺩﺭﻫﺎ ﺇﻥّ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻋﻨﺪ ﺃﺩﺍﺋﻪ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺃﻣﺎﻡ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺍﻋﺘﺬﺭ ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓﻲ ﻓﺘﺮﺓ ﺃﻗﺼﺎﻫﺎ ″7” ﺃﻳﺎﻡ .

ﻭﺃﺷﺎﺭﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻥّ ﺣﻤﺪﻭﻙ ﻗﺒﻞ ﺍﻋﺘﺬﺍﺭ ﺍﻟﺤﺒﺮ، ﻭﻟﻢ ﻳﺘﻢّ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻮﻋﺪ ﺁﺧﺮ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻟﺮﻓﻊ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﻠﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ .

ﻭﺃﻭﺿﺤﺖ ﺍﻟﺼﺤﻴﻔﺔ ﺃﻧّﻪ ﻛﺎﻥ ﻣﻘﺮّﺭًﺍ ﺃﻥّ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻷﺣﺪ ﺍﻟﻤﻮﻋﺪ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﻠﺠﻨﺔ

على حمدوك والنائب العام وكل موظف عمومى ان يعوا جيدا ان التراخى فى انجاز أعمال لجان التحقيق هو اول الوهن فلينتبه القائمون على الأمر ولا يجعلوا مقولة قتل الموضوع يكمن فى تشكيل لجنة له تجد شواهد فى الساحة