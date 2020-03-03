اخطاء اردوغان تهدده بافول نجمه .. بقلم محمد عبد الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

انتقل التصعيد الكلامى حاد النبرة من الرئيس التركى رجب طيب اردوغان تجاه سوريا الى مواجهة حقيقية سقط فيها قتلى من الطرفين ، فاصحاب الأرض وحلفاؤهم المحاربون للارهاب العازمون على تطهير بلدهم من دنسه يجدون انفسهم يحتاجون – بحسب المنطق التركى الاعوج – الى تقييد حركتهم داخل بلدهم ، وممن ؟ من جيش يحتل ارضهم ويدعم الارهابيين على الأرض ، وفى المقابل يكثر التهديد والوعيد من اردوغان وتصميمه على انسحاب الجيش السورى الى نقاط معينة داخل بلده بينما الارهابيون المصنوعون تركيا والذين يحظون برعايتها ودعمها وحتى حمايتها يجولون ويسرحون داخل الاراضى السورية ويعيثون فيها فسادا ومع ذلك يصر التركى على ابقاء الوضع على ماهو عليه وهو امر ليس فقط شاذا بل مستفزا لايمكن القبول به عند أى احد لكن جنون العظمة لدى اردوغان يوحى إليه انه سيفرض رؤيته على سوريا غافلا أو متغافلا عن ان كل العوامل تقول بان نصرها حتمى وإن ليل الارهاب الاردوغانى الامريكى الصهيونى مهما طال فانه حتما الى انتهاء وسيسفر صبح الحقيقة عن ما لايرضاه اردوغان ومناصروه .

ولايمكن ان يتم الحديث فى هذا الموضوع دون الاشارة الى الخسائر الفادحة التى تعرض لها الجيش التركى فى سوريا خلال الأيام الماضية والتى فاقت الخمسين قتيلا وأكثر منهم جرحى بحسب افادة جهات غير متهمة فى علاقتها بتركيا ، ولايخفى على الناس مستوى الحرج البالغ الذى وجد اردوغان نفسه فيه وهو يمر بهذا الظرف بالغ التعقيد والذى جعل صورته مهزوزة فى الشارع التركى الذى لم يقبل اساسا التورط مع الارهابيبن واقدام حكومته على نقل الالاف منهم الى ليبيا ضمن مشروع اردوغان الفاشل الى فرض رؤيته على الساحة الليبية والخيبة التى منى بها وصولا الى سقوط هذا العدد الكبير جدا من الضحايا وسط الجنود الاتراك والاثر السالب على ذويهم وعموم الشارع التركى الذى يرى ان كل هذه المشاكل وغيرها انما تسبب فيها اردوغان وانعكست سلبا حتى على معاش الناس وهاهى قيمة الليرة التركية تتدنى جدا وما يتبع ذلك من غلاء كبير أثر على مستوى معيشة الشعب التركى وهذه جميعها تجعل من اردوغان وحزبه غير مؤهلين لحكم تركيا بنظر الناخبين الذين يخشى اردوغان ان يصلوا الى هذا القرار فينهوا حياته السياسية ويحطموا اماله السلطانية .

وأكثر ما يعمق أزمة اردوغان ويبين خطأ حساباته وبالتالى فداحة الاثمان التى يتوجب عليه ان يدفعها استخفافه بالحلف الوثيق بين سوريا وروسيا وظنه ان الأخيرة ستقف مكتوفة الايدى تنظر إليه وهو يقصف الجيش السورى والقوات الرديفة لكن الموقف القوى والحاسم من موسكو

جعل الاتراك يخشون العواقب ويلجأون الى حلفائهم فى الناتو الذين لم يروا سببا يجعلهم يتورطون فى مغامرات غير محسوبة العواقب خاصة وانهم يعلمون الكلفة الباهظة جدا لاى حرب شاملة قد تندلع فى المنطقة ولن يتأخر الروس والايرانيون فى الانخراط بها وهذا ما لا استعداد لتركيا ولا الناتو لتحمل نتائجه ، وهنا اضطر اردوغان مرغما الى طرق باب واشنطون التى ليست فقط لاتعطى بدون مقابل وانما أصبحت تاخذ ولاتعطى ، ووجدها الامريكى فرصة ليبتز التركى واول ما يوضع كشرط التخلى عن منظومة الدفاع الروسية اس 400 التى قاتل بشراسة على كل الجبهات وتحمل الضغط الاقتصادى الامريكى الخانق ليحصل عليها والان يجد نفسه مرة اخرى مخيرا بين التخلى عنها وخسارة حلفه مع الروس أو التمسك بها والتراجع أمام الابتزاز الذى يبدأ بخطوة ولاينتهى ، ومع هذا الوضع الحرج الذى يعيشه اردوغان فإن مقربين منه يحذرونه

من التمادى فى السير بالاتجاه الخطأ لأن حساباته الغير دقيقة ومواقفه الغير سليمة الان قد ارتدت عليه ولن يقف الامر عند هذا الحد بل ان الارتدادات ستكون اكبر واسرع مما يشى باقتراب افول نجم السلطان .