حي العرب يتقدم بشكوى رسمية ضد الهلال

الخليج 365 :

تقدم حي العرب بشكوى رسمية ضد الهلال، للتشكيك في صحة مشاركة اللاعب وقيع الله كويللا خلال مباراة الفريقين، الأحد، في إطار الدوري السوداني الممتاز، والتي انتهت بفوز الأزرق 1-0.

وقال حي العرب في شكواه، إن الهلال خالف لائحة مسابقة الدوري السوداني، بإشراك لاعب واحد على الأقل خلال المباراة، تحت السن من مواليد 2001، أما وقيع الله الذي دخل بديلا في الشوط الثاني من مواليد 1999.

ودعم نادي حي العرب، شكواه ضد الهلال بكافة المستندات اللازمة.

ودخل لاعب فئة الشباب بالهلال، وقيع الله كويللا، بديلًا في الشوط الثاني، للاعب المحور أبو عاقلة عبد الله، قبل نهاية المباراة بربع ساعة.