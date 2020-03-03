بابا الفاتيكان يخضع لفحص فيروس “كورونا”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أعلنت وسائل الإعلام الإيطالية، اليوم الثلاثاء، خضوع بابا الفاتيكان فرانسيس الأول لفحص فيروس “كورونا”.
وأفادت صحيفة “إيل ميساجيرو” الإيطالية، بأن البابا فرانسيس خضع لفحص فيروس كورونا، وجاءت النتيجة سلبية، حيث أظهرت خلوه من الفيروس الجديد.
وظهر بابا الفاتيكان يوم الأحد الماضي، أمام الآلاف من المسيحيين في ساحة القديس بطرس، بعدما ألغى ارتباطاته الرسمية لأربعة أيام على التوالي.
ولاصقت البابا منذ أيام شائعة إصابته بفيروس كورونا، بعدما صافح وتضامن مع مصابي كورونا، يوم الأربعاء الماضي، في ساحة القديس بطرس، ثم شوهد في قداس وهو يسعل، ما أثار الشك في إصابته بالفيروس.
سبوتنيك
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