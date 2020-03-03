لهذا السبب… رئيس دولة أفريقية يستقيل بعد يوم واحد فقط من تعيينه

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

فاجأ رئيس جمهورية غينيا بيساو، سيبريانو كاساما، مواطنيه، بتقديمه استقالته بعد يوم فقط من تعيينه.

وذكرت وسائل إعلام أن كاساما أرجع سبب الاستقالة إلى وجود خطر يهدد حياته.

وأضاف بعد اختياره من قبل البرلمان رئيسا مؤقتا: “لا أشعر بالأمن… حياتي وحياة عائلتي في خطر، وحياة هذا الشعب أيضا في خطر. لا أستطيع أن أقبل ذلك، ولهذا السبب اتخذت هذا القرار”.

وتعرف غينيا بيساو باعتمادها على تجارة المخدرات، وهي من أكثر الدول المصدرة للمخدرات إلى أوروبا وأمريكا الجنوبية.

اللافت أن غينيا بيساو، التي يقطنها 1.6 مليون نسمة، شهدت تسعة انقلابات أو محاولات انقلاب منذ 1980.

وفي سياق متصل، قال السياسي أريستيدس غوميز، الذي يتنافس للفوز بمنصب رئيس الوزراء، إن ضباطا اقتحموا منزله الخاص، في محاولة لإجباره على الاستقالة.

وأضاف: “لقد هددوا بقتل ضباط الحماية الخاصة بي إذا لم يستقيلوا، كما هددوا بقتلي إذا لم أقدم استقالتي من منصبي الذي عُينت فيه بشكل قانوني”.

والسبت الماضي، أصبح لدى غينيا بيساو رئيسان، واحتدمت الأزمة السياسية بعد أن عين عمر سيسوكو إمبالو، الفائز رسميا بانتخابات الرئاسة التي جرت في كانون الأول/ ديسمبر، رئيسا جديدا للوزراء، بينما عين البرلمان رئيسا انتقاليا منافسا (كاساما).

وليس من الواضح ما الذي يمكن أن يفضي إليه هذا الوضع، لكنه يشير إلى احتمال استمرار الفوضى في المؤسسات التي شهدتها البلاد على مدى السنوات الخمس الماضية، عندما أدت خلافات سياسية لتعيين جوزيه ماريو فاز، الذي كان رئيسا وقتها، لسبعة رؤساء للحكومة تعاقبوا على المنصب.

وألحق عدم الاستقرار السياسي ضررا بالاقتصاد، الذي يعتمد بشكل كبير على الأسعار المتقلبة للكاجو الذي يمثل المصدر الرئيسي لدخل أكثر من ثلثي الأسر في البلاد.

عربي 21