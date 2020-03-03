مُقترح بزيادة وزن الخُبز ورفع السعر إلى “جنيهين”

الخليج 365 :

رفعت لجنة التسيير لشُعبة المخابز، مُقترحاً برفع وزن الخبز إلى (90) جراماً بدلاً من (45)، على أن يكون سعر الرغيفة بـ”جنيهين”، ورهنت انتهاء أمد الصفوف بتطبيق هذا المُقترح، بجانب تطبيق الخُبز التجاري.

وقالت اللجنة حسب “سودان فيرست” أمس، إنّه منذ تكوينها الأسبوع الماضي التقت بوزارات التجارة والصناعة والمالية لدراسة المُقترح والوقوف على الإشكالات التي تُواجه المخابز، وكَشَفت عن تراجُعٍ كبيرٍ في توزيع الدقيق بنسبة تتجاوز (50%) بسبب خروج بعض المطاحن عن العمل.

وأضاف رئيس اللجنة عبد الرؤوف مصطفى: “فرغنا من دراسة هذا الرأي الفني الذي رفعناه للمالية والتجارة، ونحن في انتظار القرار السياسي لحل مُشكلة الخبز”.

وقال عددٌ من أصحاب المخابز، إنّ حصص الدقيق تراجعت بصورة كبيرة مُؤخّراً، وإنّهم يعملون لوردية واحدة، وأشاروا إلى أنّ المطاحن لا تقوم بالتوزيع يوم السبت من كل أسبوع مِمّا يؤدي لخُرُوج مُعظم المخابز من العمل، وأشار إلى أنّ حل صُفُوف الخُبز يكمن في تعديل السعر وبدء عمل المخابز التجارية.