أسعار العملات مقابل الجنيه السوداني من البنك المركزي اليوم الثلاثاء

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : أسعار العملات مقابل الجنيه السوداني من البنك المركزي العملة شراء بيع الدولار 55 55.275 الين الياباني 0.5085 0.511 الجنيه الاسترليني 70.5581 70.9109 الفرنك السويسري 57.0007 57.2857 الدولار الكندي 41.213 41.4191 كرونة السويدية 5.74 5.7687 الكرونة النرويجية 5.8662 5.8955 الكرون الدنماركي 8.1334 8.1741 الدينار الكويتي 179.445 Advertisements 180.343 الريال السعودي 14.6612 14.7345 الدرهم الاماراتي 14.9754 15.0503 الريال القطري 15.1099 15.1854 الدينار البحريني 145.927 146.657 ريال عماني 142.931 143.646 الوحدة النقدية لدول الكوميسا 74.7776 75.174 الدولار الحسابي (مصر) 4.6732 4.6823 اليورو 60.7547 61.0584 XAR 2834.98 2849.77 المادة السابقة أسعارالعملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني ليوم الثلاثاء الموافق3مارس2020م المقالة القادمة حسن روحاني يدعو بوتين لحضور قمة أستانا في إيران

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