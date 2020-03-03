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أسعار العملات مقابل الجنيه السوداني من البنك المركزي اليوم الثلاثاء

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أسعار العملات مقابل الجنيه السوداني من البنك المركزي

العملة

شراء بيع

الدولار

55

55.275

الين الياباني

0.5085

0.511

الجنيه الاسترليني

70.5581

70.9109

الفرنك السويسري

57.0007

57.2857

الدولار الكندي

41.213

41.4191

كرونة السويدية

5.74

5.7687

الكرونة النرويجية

5.8662

5.8955

الكرون الدنماركي

8.1334

8.1741

الدينار الكويتي

179.445

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180.343

الريال السعودي

14.6612

14.7345

الدرهم الاماراتي

14.9754

15.0503

الريال القطري

15.1099

15.1854

الدينار البحريني

145.927

146.657

ريال عماني

142.931

143.646

الوحدة النقدية لدول الكوميسا

74.7776

75.174

الدولار الحسابي (مصر)

4.6732

4.6823

اليورو

60.7547

61.0584

XAR

2834.98

2849.77

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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