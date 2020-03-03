عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الثلاثاء 3 مارس 2020م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

التيار

الصادق المهدي للتيّار”: نرفض تمديد الفترة الانتقالية

صابون: شبكة غسيل أموال وراء شركة”سيبرين” الوهمية

الكباشي: اتفاق سلام نهائي مع الشعبية”عقار” خلال أسبوع

الهند تعلن استعدادها لعقد ملتقي اقتصادي بالسودان

الجريدة

محتجو كسلا يزيلون المتاريس بعد لقاء حمدوك

غرفة البصات السفرية تعلن عن رفع الإضراب

السوداني

الكشف عن مفاجأة في قانون تفكيك التمكين

مرضى (السرطان) يشكون الإهمال ودعوات لإغلاق مستشفى (الذرة)

(السوداني) تدحض أكاذيب محجوب عروة بالوثائق

آخر لحظة

التحقيق مع ضباط كبار بالشرطة

ضبط شحنة مخدرات ضخمة وتفحّم”16″ في حادث

عرمان: المفاوضات ناقشت العقيدة العسكرية

المسلمي: لا شيء فوق مصلحة المريخ

شباب ليبيا يعتزمون مقاضاة الشركة الإماراتية دوليًا

الدولار يصل إلى”109″ جنيهات

حميدتي يدعو لتقديم التنازلات من أجل السلاك

شركة”فيزا” تعلن رسميًا فتح أبواب التعامل مع السودان

صلح بين البني عامر والنوبة

مطالبات بإغلاق المعابر لتفادي”كورونا”

الدار

أحداث مؤسفة في الزيارة الأولى لحمدوك بكسلا

حمدوك يشهد توقيع الصلح بين النوبة والبني عامر ويعلن تكون المجلس التشريعي

الشرطة تعثر على طالبات الثانوي الثلاث المختفيات ببحري

تكوين أول جمعية صداقة سودانية اسرئيلية

السعودية تعلن تسجيل أول حالة إصابة بـ (كورونا)

اليوم لطلاب الشهادتين: امتحان رياضيات للاساس والتاريخ للثانوي

أخبار اليوم

قيادي شيوعي : أزمات الدقيق والمحروقات أسقطت الميزانية

عرمان :نحن على أعتاب التوصل لاتفاق نهائي

القبض على المشتبه بهم في اغتيال وكيل نيابة المجلد

حميدتي من جوبا يدعو الأطراف للاسراع في التوصل لتوافق

المجهر

(نتنياهو): اتصالات بين السودان وإسرائيل لإعادة طالبي اللجوء

تفحم (16) شخصاً إثر احتراق حافلة (هايس) ودفار بطريق النيل الأبيض

الوطن

“الوطن” تكشف تفاصيل اتفاق احتكاري بين “الفاخر والحكومة”

“8” بواخر محملة بالمشتقات البترولية ترابط بميناء بورتسودان بسبب عجز الحكومة عن الدفع

الحكومة و “حركة عقار” : اتفاق سلام نهائي خلال أسبوع

أحداث شغب أثناء زيارة حمدوك لكسلا

صوت الأمة

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(فيزا) ترفع الحظر رسمياً عن التعامل المالي مع السودان

الحكومة: اتفاق سلام نهائي مع عقار خلال أسبوع

لجان المقاومة تبتكر حلا لأزمة الخبز بـ “أم درمان”

إبراهيم الأمين يطالب عبد الواحد محمد نور بموقف ايجابي تجاه التفاوض بجوبا

الأمم المتحدة: 9 ملايين سوداني بحاجة لمساعدات إنسانية

الحكومة: موضوع الولاة لن ينسف السلام

الصيحة

تل أبيب: رفع السودان عن”الإرهاب” مرهون بالتطبيع

البرهان يثني إبراهيم الشيخ عن اعتزال السياسة

مطالب بفتح قضية مقتل الصحفي محمد طه

عرمان: الحركة والحكومة على أعتاب اتفاق نهائي

مقترح بزيادة وزن الخبز ورفع السعر إلى”جنيهين”

النيل الدولية

حمدوك يشهدالصلح بين قبيلتي النوبة والبني عامر

العدل والمساواة: تعيين الولاة قبل التوافق يُفقد الثقة

اجتماع بين وزير الصناعة و البنك الدولي

الكوارتي يدوّن بلاغ إشانة سمعة ضد رئيس منظمة زيرو فساد

مصرع 16 شخصا واحتراق جثثهم في حادث تصادم هايس ودفار بالنيل الابيض

الحداثة

لجنة التحقيق في أحداث القتل خارج القانون تشكّل مكتبًا بالنيل الأبيض

مبادرة لإمداد”3″ آلاف منزل في الخرطوم بكهرباء الطاقة الشمسية

“الثقافة والإعلام” تستعد لإعادة افتتاح متحق”بيت الخليفة” نهاية مارس

شركة”فيزا” تعلن رسميًا فتح أبواب التعامل مع السودان

“الفاو” تعتزم زيادة عدد من الولايات ضمن مشروع التقصي الحقلي للحيوان

“حمدوك” يؤكّد الاهتمام بالصناعات التحويلية وتشجيع رأس المال الوطني

نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي يتسلّم مذكرة مطلبية من نازحي معسكر”زمزم”

الانتباهة

توقيف”10″ مشتبه فيهم باغتيال وكيل نيابة المجلج

وفاة”16″ شخصًا وتفحّم جثثهم في حادث مروري بالنيل الأبيض

البنك الدولي: خريطة دولية لإعادة تأهيل السودان

حمدوك يتسلّم تقريرًا أوليًا حول أحداث مليونية 20 فبراير

كباشي: توقيع اتفاق سلام نهائي مع الحركة الشعبية بقيادة عقار خلال أسبوع

مبارك الفاضل: التطبيع مع إسرائيل هو المفتاح لأمريكا

“التغيير”:” أسماء كيزانية معروفة ما زالت تعمل بالخارجية

السوداني الدولية

حجز منزل علي عثمان وحرمان أسرته من دخوله

مكافحة الفساد تطلب كشف أرصدة نائب مدير بنك المال

وفد أمريكي يلتقي البرهان بالخرطوم

مصرع”16″ شخصًا حرقًا وتفحّم”3″ بالكامل في حادث مروري

قناة الملاعب

شمال دارفور تكرم فريق هلال الابيض

برقو : استدعينا 3 من لاعبي الخارج.. اعدنا اكرم الهادي.. واجزنا كل التصورات المقدمة

صقور الجديان تواجه توغو 20 مارس