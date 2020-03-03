بمبلغ (30) مليار جنيه .. مشروع جديد لتوفير الطاقة الشمسية في...

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أعلن اتحاد الغرف الصناعية، عن برنامج لتوفير الطاقة الشمسية في السودان بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة والحكومة السودانية.

وقال المدير التنفيذي للاتحاد الفاتح عباس القرشي، إن المشروع أطلق عليه “كهربتك عندك”، وأن التنفيذ التجريبي سيبدأ في (3) آلاف منزل منها (300) من أسر شهداء ثورة ديسمبر، بجانب نماذج (200) طلمبة زراعية للقطاع الزراعي.

وأوضح أن الهدف هو الخروج بقوانين خاصة بالسودان تسمح للمواطن بإنتاج الطاقة الشمسية وتصديرها للآخرين.

وقال إنهم يطمحون إلى توقيع اتفاقية مستدامة مع الأمم المتحدة لتوسيع المشروع بالولايات. وأضاف بأن تكلفة المشروع تصل (30) مليار جنيه، وأن تكلفة توفير الطاقة الشمسية بمنازل أسر الشهداء بقيمة ملياري جنيه.

وأكد القرشي أن إنتاج الطاقة الشمسية سيؤدي إلى وفرة في الاستهلاك، ونوه إلى ان القطاع السكني يستهلك (62%) من الطاقة المنتجة والصناعي (16%) فقط، بينما الزراعي (5%) والقطاع الحكومي (12%).

ولفت إلى ان هنالك هدراً يقدر بـ(30%)، وأكد أن مبادرة “كهربتك عندك” ستوفر (62%) من الطاقة التي كانت تستهلك بالمنازل ليتم تحوليها إلى الإنتاج.