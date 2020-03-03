وفد أمريكي كبير يزور السودان لتفقد مشاريع زادنا

الخليج 365 :

أعلنت شركة زادانا العالمية للاستثمار المحدودة عن زيارة وفد أمريكي كبير من شركة فالمنوت الأمريكية وهي تعتبر أكبر شركة على مستوى العالم لإنتاج وتكنولوجيا أجهزة الري المحوري وذلك مساء الثلاثاء الثالث من مارس الجاري .

وقال مدير التمويل بشركة زادانا ومنسق الاتصال مع الشركة الأمريكية عادل عبد الوهاب محمد أحمد في تصريح صحفي ” تعاقدنا معهم لاستيراد 10 آلاف جهاز ري محوري خلال السنوات الخمس القادمة، وقد تم حتى الآن وصول ألف و 400 جهاز ري في السودان وسوف تأتي البقية تباعا”.

وأشار بحسب مانشرته وكالة الانباء “سونا”، إلى أن هذه الزيارة للوفد الأمريكي تأتي في إطار متابعتهم مع شركة زادنا لتنفيذ مشاريع الري المحوري في السودان والوقوف على المراكز التدريبية التي أنشأتها زادنا خصيصا للتدريب على هذه التكنولوجيا الزراعية المتقدمة بالكدرو وعطبرة.

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وأكد عادل أن شركة زادنا لها علاقة استراتيجية مع شركة فالمنوت الأمريكية وتمتلك حق التوكيل الحصري لتركيب وتوزيع أجهزة الري المحوري في السودان. وأضاف”هذه العلاقة الاستراتيجية بيننا امتدت منذ 12 عاما .

ومن المتوقع أن يلتقي الوفد الأمريكي بالمسؤولين بالدولة ومن ضمنهم رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ووزيري المالية والزراعة.

وتعتبر شركة فالمونت أكبر شركة للري وتكنولوجيا المياه في العالم.