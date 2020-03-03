اقتراب الطلاق البائن بين الحرية والتغيير ولجان المقاومة

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

مراقبون كثر يذهبون الى ان شهر العسل بين حمدوك وقوى الحرية والتغيير قد شارف على الانتهاء ان لم يكن قد انتهى بالفعل ، ويذهب البعض الى ان الخلاف المكتوم والخفى تحول الان إلى آخر علنى واضح ولم يعد أى طرف فيهم يرى للاخر قيمومة عليه وهذا مايتسبب فى معرفة الناس ان الوفاق الذى كان سائدا طوال الفترة الأولى انه كان يخفى تحته خصاما وكبتا آن له الان ان يتنفس فتخرج لجان المقاومة – المحسوبة على الشيوعيين – بيانا شديد اللهجة تصف فيه قوى الحرية والتغيير بالانتهازية مهددة بالخروج في مليونية لتفويض ودعم حمدوك في مواجهة قوى الحرية والتغيير .

وهذا التهديد اعتبره كثيرون بمثابة جرس انذار مبكر لمشكلة قادمة حتما بين الحرية والتغيير ولجان التغيير وإن القادم أصعب على الطرفين ، وخلصوا الى انه ليس

أمام السيد رئيس الوزراء سوي خيارين، اما ان يمضي لتحقيق أهداف الثورة او ان يذهب مع الحرية والتغيير الأمر الذي سيؤدى الى تسريع المواجهة مع لجان المقاومة.

البعض يتساءلون بأسى لماذا انشغلت الحكومة الانتقالية وحاضنتها السياسية الحرية والتغيير بالمحاصصات والحصول على المناصب ولم تعمل على تحويل روح الثورة الي عمل لصالح الوطن؟.

ويرى البعض ان ترك الامور على ماهى عليه الان وعدم اللجوء للحسم سيقود البلد لمزيد من الفوضى الضارة .

ويورد البعض حديث سكرتير الشيوعى السيد محمد مختار الخطيب عن وجود صراعات داخل السلطة كدليل على ان الحرية والتغيير ولجان المقاومة اصبحا غاب قوسين أو ادنى من الانفكاك عن بعضهما والخشية ان ينتهى زواج المصلحة هذا بطلاق بائن.