الدولار يصل إلى سعر غير مسبوق في السوق السوداء

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : وصل سعر الدولار الأمريكي إلى رقم غير مسبوق في سوق العملات الأجنبية (السوق السوداء) وسط الخرطوم، وقفز إلى (110) جنيهات في مداولات مساء الاثنين وصباح الثلاثاء بدلاً عن (108) جنيهات قبل يومين. وتوقع متعاملون استمرار ارتفاع أسعار العملات الأجنبية بسبب زيادة الطلب عليها وشح المعروض، إضافة إلى سياسات البنك المركزي الأخيرة التي رفعت سعر الدولار أمام الجنيه إلى (55) جنيهاً. وتم تداول الريال السعودي بـ (29) جنيهاً، الدرهم الإماراتي (30) جنيهاً، اليورو (116) جنيه، الجنيه الاسترليني (138) جنيه، الريال القطري (29.40) جنيه، الجنيه المصري (6.90) جنيه. المادة السابقة نادي المريخ يتلقى ضربة موجعة جديدة المقالة القادمة وفد أمريكي كبير يزور السودان لتفقد مشاريع زادنا

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