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نادي المريخ يتلقى ضربة موجعة جديدة

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شهاب محمد - الخرطوم - المريخ

الخليج 365 :

تلقى المريخ ضربة موجعة جديدة بعدما تعرّض لاعبه، حمزة داؤود، إلى إصابةٍ في التدريب الذي أجراه الفريق مساء اليوم”الأثنين”

وقال الجهاز الطبي بنادي المريخ بحسب الموقع الرسمي ”الأثنين”، إنّ اللاعب حمزة داؤود سيخضع إلى العلاج والتأهيل حتى يعود سريعًا لمزاولة نشاطه.

وتدرّب المريخ مساء اليوم”الأثنين” في إطار التحضيرات لمباراته المرتقبة أمام الأهلي مروي في الدوري الممتاز.

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