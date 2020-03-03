شركة فيزا ترفع الحظر رسمياً عن التعامل المالي مع السودان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أعلنت شركة “فيزا” للخدمات المالية، الاثنين، بدء دخولها السودان عبر مجال الدفع الإلكتروني للمساعدة في دعم الشمول المالي والنمو الاقتصادي.

وقال مدير شركة الخدمات المصرفية الإلكترونية السودانية عمر عمرابي لـصحيفة “العربي الجديد” اللندنية، إن شركة فيزا أعلنت منذ 19 نوفمبر/تشرين الماضي بدء عملها في السودان، شريطة خضوع المصارف التي تتعامل معها للتفتيش على حدة، للتأكد من السلامة المالية وسلامة أنظمتها في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وكشف عمرابي عن تقدّم 5 مصارف سودانية بطلبات لاختبارات فيزا، اجتازت 3 منها كافة الاختبارات ومٌنحت التصديق لإصدار بطاقة فيزا في السودان، وهي مصارف الخرطوم وقطر الوطني والمال.

وقال عمرابي إن البطاقة التي ستصدر هي مسبقة الدفع وتغذيتها غير مفتوحة، ومقترح أن يضع البنك المركزي سقف لتغذيتها في حدود 3 الآف دولار. وأشار إلى أن اجتياز هذه المصارف لاختبارات فيزا من شأنه تشجيع المصارف العالمية على التعامل معها، مما يساعد في فتح باب التصدير وجذب الاستثمارات الخارجية.

كما كشف المتحدث نفسه للصحيفة، عن تقدّم 7 بنوك أخرى للاختبارات من فيزا، وتوقع أن يتم، في غضون شهر أو شهرين، منح تصديق لثلاثة أو أربعة منها للتعامل مع فيزا، مما يفسح المجال لأي مستثمر أو مقيم أجنبي للتعامل المصرفي عبر الصرّاف الآلي. وتدير “فيزا” أكبر شبكة في العالم للمدفوعات الإلكترونية، وإدارة المدفوعات بين المؤسسات المالية والتجار والمستهلكين والشركات والكيانات الحكومية.