اخضاع ملف قضية مدير (سين) للفحص بالنيابة المختصة

قال النائب العام تاج السر علي الحبر، إن ملف مدير شركة “سين” للغلال، المتهم طارق سر الختم، يخضع لإجراءات الفحص بالدائرة المختصة بالنيابة العامة (دائرة الفحص)، بناءً على طلب من محامي الدفاع.

وعلقت جلسات محاكمة سر الختم، بسبب سحب ملف القضية من المحكمة بموافقة النائب العام لإجراءات الفحص منذ نوفمبر الماضي دون التوصل لنتيجة الفحص حتى الآن.

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وقال الحبر بحسب صحيفة الصيحة أمس، رداً على سؤال حول الملف وسحبه بعد موافقته، إن “الملف في دائرة الفحص بناءً على الطلب المقدم”.

وأثار تعليق جلسات محاكمة سر الختم تساؤلات لانقطاعها دون مبرر، وأجمعت إدارات مختصة بالنيابة العامة على عدم تسلمها ملفاً باسم طارق سر الختم، منها دائرة الفحص، والمكتب التنفيذي، ونيابة الفساد والتحقيقات المالية. وتم سحب ملف القضية من محكمة جنايات الخرطوم شمال، بعد موافقة النائب العام على طلب محامي الدفاع بفحصه.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)