ضبط تانكر محمل بالمواد البترولية في طريقها للسوق الأسود

تمكنت ادارة عمليات المتابعة بولاية الخرطوم والاستخبارات العسكرية من ضبط تانكر وقود بمنطقة حطاب بمحلية شرق النيل، وعلى متنه كميات كبيرة من المواد البترولية كان سائق التانكر بصدد بيعها خارج نطاق القنوات الرسمية لمحطات الوقود “سوق اسود”.

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وبحسب صحيفة آخر لحظة، تم تحريك اجراءات قانونية في مواجهة صاحب التانكر توطئة لتقديمه للمحاكمة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)