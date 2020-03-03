تجاوزات جديدة بمفوضية الخدمة المدنية

التاريخ: 03-مارس-2020 فى : أخبار 16 مشاهدة ﻛﺸﻔﺖ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﻣﻄﻠﻌﺔ ﺑﻤﻔﻮﺿﻴﺔ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻋﻦ ﺗﺠﺎﻭﺯﺍﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺑﺎﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺗﻼﻋﺐ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻤﻮﻅﻔﻴﻦ ﺍﻟﻨﺎﻓﺬﻳﻦ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺜﺒﻮﺗﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺼﻞ ﺑﻤﻮﺟﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰﺍﻟﻮﻅﻴﻔﺔ. Advertisements ﻭﻗﺎﻟﺖ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﻀﻠﺖ ﺣﺠﺐ ﺍﺳﻤﻬﺎ ﻟصحيفة ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ: قالت ﺍﻟﻤﻮﻅﻒ ﺍﻟﻨﺎﻓﺬ ﻗﺎﻡ ﺑﺘﺰﻭﻳﺮ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻣﻴﻼﺩﻩ ﻓﻀﻼً ﻋﻦ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻅﻴﻔﺔ ﺩﻭﻥ ﻣﻬﺎﻡ ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ. ﻭﺑﺤﺴﺐ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺤﺼﻠﺖ الصحيفة عليه ﻓﻘﺪ ﺗﻮﺭﻁ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻓﺬ ﺍﻟــﺬﻱ ﺷﻐﻞ ﻣﻨﺼﺐ ﻣﺪﻳﺮﺗﻨﻔﻴﺬﻱ ﺑﺎﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎً ﻓﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺍﺑﻨﻪ ﺑﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﻐﺘﺮﺑﻴﻦ ﺩﻭﻥ ﺇﺟﺮﺍء ﺃﻱ ﻣﻌﺎﻳﻨﺎﺕ ﻭﺗﻢ ﺍﺿﺎﻓﺔ ﺍﺳﻤﻪ ﻓﻲﺍﻟﻜﺸﻒ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﻠﻤﻘﺒﻮﻟﻴﻦ ﻭﺍﻋﺘﺒﺮﺕ ﺍﻥ ﺫﻟﻚ ﺍﺳﺘﻐﻼلاً ﻟﻠﻨﻔﻮﺫ. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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