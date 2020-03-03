الحكومة: رفع التقرير النهائي لأحداث مسيرة “ردّ الجميل” نهاية الأسبوع

التاريخ: 03-مارس-2020
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أكّد الناطق باسم حكومة الفترة الانتقالية فيصل محمد صالح، تقديم تقرير أولي لرئيس الوزراء بشأن أحداث مسيرات الخميس (20 فبراير) “ردّ الجميل”، وأعلن تقديم التقرير النهائي نهاية الأسبوع الحالي.
وقال بيانٌ من مكتب الناطق الرسمي بحسب صحيفة الصيحة أمس، إنّ اللجنة استمعت لكل الشهود بمن فيهم قيادات وضباط الشرطة الذين كانوا بموقع الأحداث، بجانب عددٍ من الشهود والأشخاص المُصابين، وحصلت على كل التقارير الطبية من وكيل وزارة الصحة ونقابة الأطباء.
وأضاف فيصل بأنه لم يكن هنالك أداء قَسم أمام رئيس الوزراء، وأنّ القَسم يتم أمام رئيس القضاء بحُضُور رئيس مجلس السيادة، وتمّ ذلك عند تولي منصب النائب العام، وغير مطلوبٍ منه أداء قَسم آخر لإنجاز أيِّ مهام.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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