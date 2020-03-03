مشادات كلامية بين لجان المقاومة والأمن في اجتماع رقابة الوقود

التاريخ: 03-مارس-2020
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ﻛﺸﻔﺖ ﻟﺠﺎﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﻋﻦ ﻭﻗﻮﻉ ﻣﺸﺎﺩﺍﺕ ﻛﻼﻣﻴﺔ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻭﺑﻴﻦ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺒﺎﻁ ﺍﻟﻤﻤﺜﻠﻴﻦ ﻟﻸﻣﻦ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﻘﺪﻩ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻦ ﺑﻘﺎﻋﺔ ﺳﻮﺩﺍﺑﺴﺖ ﺣﻮﻝ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﻣﺤﻄﺎﺕ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ ﻭﺭﻓﻀﺖ ﻟﺠﺎﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﻭﺿﻊ ﻳﺪﻫﺎ ﻣﻊ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻻﻣﻦ ﻭﻭﺻﻔﺘﻪﺑـ “ﻋﺪﻭ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ” .
ﻭﻗﺎﻝ ﻋﻀﻮ ﺑﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﻓﻀﻞ ﺣﺠﺐ ﺍﺳﻤﻪ ﻟصحيفة ”ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ” ﺇﻥ ﻟﺠﺎﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﺭﻓﻀﺖ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻷﻣﻦ ﻷﻧﻪ ﺍﺳﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﻓﻲ ﻓﺾ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﻭﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﻘﺴﻮﺓ ﻣﻊ ﺍﻟﺜﻮﺍﺭ ﺑﺠﺎﻧﺐ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ ﻟﺤﻤﻼﺕ ﺍﻋﺘﻘﺎﻻﺕ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﻁﺎﻟﺖ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﻴﻦ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺋﺪ ﻁﻮﺍﻝ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺣﻜﻤﻪ ﻓﻀﻼً ﻋﻦ ﺍﻟﺸﻜﻮﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺎﻣﺖ ﺣﻮﻝ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻦ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻷﻣﻦ ﻓﻲ ﻓﺾ ﺍﻻﻋﺘﺼﺎﻡ. ﻭﺃﺭﺩﻑ: ﻟﺬﻟﻚ ﻻ ﻧﺮﻳﺪ ﺃﻥ ﻧﻌﻤﻞ ﻣﻊ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻭﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﺩﺧﻞ ﺑﻌﺾ ﺃﻋﻀﺎءﻟﺠﺎﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺸﺎﺩﺍﺕ ﻛﻼﻣﻴﺔ ﻣﻊ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻀﺒﺎﻁﺍﻟﻤﻤﺜﻠﻴﻦ ﻟﻠﺠﻬﺎﺯ ﻓﻲ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ.
ﻭﺃﻛـﺪ ﻋﻀﻮ ﻟﺠﻨﺔﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻦ ﻭﺍﻓﻘﺖ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻁﺎﻟﺒﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﺘﻮﻟﻰ ﻣﻬﻤﺔﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﻁﺔ ﻭﺍﻷﻣﻦ، ﺑﺠﺎﻧﺐ ﺍﻻﺷﺮﺍﻑ ﻋﻠﻰﺍﺳﺘﻼﻡ ﺣﺼﺔ ﺍﻟﻤﺤﻄﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ ﻭﺗﻮﺯﻳﻌﻬﺎ ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔﻟﻠﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻟﻠﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭﻣﻨﻊ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ “ﺍﻟﺠﻮﺍﻟﻴﻦﻭﺍﻟﺠﺮﻛﺎﻧﺎﺕ”، ﻟﻤﻨﻊ ﺍﻟﺘﻬﺮﻳﺐ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﺘﻮﻟﻰ ﺍﻟﺸﺮﻁﺔ ﻭﺍﻻﻣﻦ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ ﻭﺍﻟﺒﻼﻏﺎﺕ.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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