اللاجئون السودانيون بمصر يشتكون من تعرضهم لانتهاكات

التاريخ: 03-مارس-2020
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رسمت هيئة اللاجئين السودانيين بمصر صورة قاتمة لاوضاعهم واشتكوا من تعرضهم الى انتهاكات متواصلة تصل حد الموت بسبب الاخطاء الطبية وعدم توفر الرعاية الصحية، وكشفوا عن وقوع حالات اغتصاب لعدد من السودانيات ووفيات بسبب سماسرة الاعضاء البشرية.
وقال عضو بالهيئة، فضل حجب اسمه لصحيفة الجريدة في اتصال هاتفي “عثرنا على جثة سوداني بالقرب من الكورنيش بالقاهرة خلال الايام الماضية بعد ان تمت سرقة كليتيه وقلبه وبنكرياسه وتمت تعبئة الجثة في اكياس.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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