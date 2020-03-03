ارتفاع غير مسبوق للدولار في السوق الموازي

التاريخ: 03-مارس-2020
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سجل الدولار رقماً قياسياً جديداً مقابل الجنيه في تداولات السوق الموازي “الاثنين”، ووصل سعر الدولار إلى (113) جنيهاً، مع توقعات بتوالي ارتفاعه.
وشهدت تداولات سوق الخرطوم الموازي ارتفاعاً ملحوظاً في الطلب على الدولار مع شح في العرض، أدى إلى ارتفاع الدولار مقابل الجنيه، وفقاً لمتعاملين في سوق العملات.
وقال تاجر عملة بحسب صحيفة السوداني، إن ارتفاع الدولار يجئ للطلب الكبير من قبل الشركات والأفراد مع شح العرض، وأضاف أن الدولار ارتفع في مداولات “الاثنين” إلى (113) جنيهاً بفارق (5) جنيهات عن تداولات صباح ذات اليوم.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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