خارطة طريق لاعادة تشغيل مشروع الملاحة

قدم القيادي بالحرية والتغيير المهندس محمد عبد الرحمن ضوي ثلاثة مقترحات لاعادة تشغيل مشروع الملاحة الزراعي. Advertisements وقال ضوي في اللقاء الحاشد بمزارعي مشروع الملاحة بقاعة جمعية القرآن الكريم بربك بحسب صحيفة آخر لحظة، قال هنالك ثلاثة خيارات لتشغيل مشروع الملاحة طرحتها للمنظمات الاقليمية او الحكومية او الشركات. واضاف ضوي ان المشروع ظل متوقفا لفترة طويلة بسبب سياسات النظام البائد، لافتاً الى ان المنطقة من ابو هندي الى الجزيرة ابا عانت من التهميش والاقصاء، مؤكداً مقدرة المشروع العملاق على النهوض مرة اخرة مما سيحدث نقلة نوعية كبيرة بتلك المناطق، ودعا محمد كافة الجهات لوقفة صلبة من اجل عودة مشروع الملاحة الزراعي. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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