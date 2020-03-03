السنغال تسجيل أول إصابة مؤكدة بفيروس كورونا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أعلنت وزارة الصحة في السنغال اليوم الاثنين، تسجيل أول إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت وسائل إعلام سنغالية أن المصاب فرنسي الجنسية قدم إلى البلاد يوم 29 فبراير الماضي قادما من فرنسا، حيث تم وضعه في الحجر الصحي وحالته مستقرة. RT

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