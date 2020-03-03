أنغيلا ميركل تتعرض لموقف محرج بسبب فيروس كورونا

الخليج 365: نشرت القناة الرابعة البريطانية، مقطع فيديو، يرصد موقفا محرجا، تعرضت له المستشار الألمانية أنغيلا ميركل، خلال اجتماع حكومي.

ويظهر الفيديو، امتناع وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر، مصافحة المستشار الألمانية، معللا ذلك بأنها ضمن إجراءات السلامة، التي يجب اتباعها لتجنب انتشار فيروس كورونا.

وعلقت ميركل، في وقت لاحق، على ما حدث، مشيرة إلى أن وزير الداخلية فعل الشيء الصواب. سبوتنيك

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