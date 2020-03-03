جواد ظريف يهاجم أمريكا: العقوبات تعرض حياة مصابي كورونا للخطر

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال وزير الخارجية الإيراني إن منظمة الصحة العالمية قامت بمجهود كبير لدعم إيران في مواجهة فيروس كورونا، الذي أصاب أكثر من 89 ألف شخص حول العالم.

وأضاف، في تدوينة على “تويتر”، اليوم الاثنين: “الأمم الصديقة ساندت إيران في التصدي لفيروس كورونا، رغم العقوبات الأمريكية المفروضة علينا”.

وتابع: “تلك العقوبات تعرض حياة المصابين الإيرانيين للخطر”، مشيرا إلى أن بلاده تحتاج إلى مهمات طبية بصورة ملحة لمواجهة الفيروس”.

وتشمل المهمات الطبية، التي أوردها وزير الخارجية الإيراني “أقنعة واقية، ووسائل تنفس، وأدوات جراحية، ومهمات اختبار للتعرف على الفيروس، وأدوات أخرى للحماية من الفيروس”.