الكشف عن امتلاك محجوب عروة لـ(20) قطعة أرض ببحري

التاريخ: 03-مارس-2020 فى : أخبار 1 مشاهدة دحضت صحيفة “السوداني” أكاذيب أطلقها ناشر ورئيس تحرير صحيفة “السوداني الدولية” محجوب عروة بشأن صفقة بيع صحيفة (السوداني). Advertisements وكشف مصدر، عن تسلم عروة بتوجيه من الرئيس السابق عمر البشير لـ(20) قطعة أرض مميزة بحي الصافية ببحري بدون وجه حق ولا قانون. وبحسب صحيفة السوداني، طالبت لجنة التفكيك بالتحقيق في قطع الأراضي التي استلمها عروة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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