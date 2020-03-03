شركة (فيزا) تعلن رسمياً فتح أبواب التعامل مع السودان

التاريخ: 03-مارس-2020
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اكدت شركة (فيزا) للخدمات المالية اليوم الاثنين انها بدأت في دخول السودان عبر مجال الدفع الإلكتروني في خطوة من شأنها أن تعطي زخما لمساعي انهاء عزلة البلاد عن النظام المصرفي العالمي.
وقالت الشركة التي تتخذ من مدينة سان فرانسيسكو الأميركية مقرا لها في بيان حصري بحسب صحيفة آخر لحظة، إنها “تعمل عن كثب مع مؤسسات مالية منتقاة في السودان للمضي في استحداث حلول فيزا للدفع في البلاد”.
وأضافت “يسر فيزا أن تبني شراكات جديدة من شأنها أن تسمح بالاستفادة من تقنية الدفع العالمية من فيزا للمساعدة في دعم الشمول المالي والنمو الاقتصادي في السودان ”
وتدير “فيزا” أكبر شبكة في العالم للمدفوعات الإلكترونية، وإدارة المدفوعات بين المؤسسات المالية والتجار والمستهلكين والشركات والكيانات الحكومية.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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