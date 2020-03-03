السعودية تعلن تسجيل أول حالة إصابة بـ (كورونا)

أعلنت وزارة الصحة السعودية، امس تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد لمواطن قادم من إيران عن طريق البحرين.

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وبحسب صحيفة آخر لحظة فان الشخص المصاب لم يفصح عن وجوده لدى المنفذ السعودي، وقالت وزارة الصحة إنه في إطار الإجراءات الاحترازية المعمول بها، قامت الوزارة بإرسال إحدى فرق مكافحة العدوى في الحال، للكشف على المواطن، وأخذ عينة للفحص المخبري التي تم من خلالها التأكد من إصابته بالفيروس.

واوردت الوزارة بان الحالة معزولة حالياً في المستشفى، وجاري التعامل معها وتقديم الخدمة الصحية وفق الإجراءات الصحية المعتمدة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)