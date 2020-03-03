التاريخ: 03-مارس-2020
24 مشاهدة
أعلنت وزارة الصحة السعودية، امس تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد لمواطن قادم من إيران عن طريق البحرين.
وبحسب صحيفة آخر لحظة فان الشخص المصاب لم يفصح عن وجوده لدى المنفذ السعودي، وقالت وزارة الصحة إنه في إطار الإجراءات الاحترازية المعمول بها، قامت الوزارة بإرسال إحدى فرق مكافحة العدوى في الحال، للكشف على المواطن، وأخذ عينة للفحص المخبري التي تم من خلالها التأكد من إصابته بالفيروس.
واوردت الوزارة بان الحالة معزولة حالياً في المستشفى، وجاري التعامل معها وتقديم الخدمة الصحية وفق الإجراءات الصحية المعتمدة.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية تعلن تسجيل أول حالة إصابة بـ (كورونا) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.