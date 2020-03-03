نتنياهو: اتصالات بين السودان وإسرائيل لإعادة طالبي اللجوء

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن منظومة العلاقات التي تكرست بين إسرائيل والسودان، في أعقاب لقائه مع رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان في عنتيبي اليوغندية تسمح بإعادة طالبي اللجدوء السودانيين إلى بلادهم.

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وبحسب صحيفة السوداني، ذكر موقع صحيفة “هآرتس” “الاثنين” أن نتنياهو أكد في فيلم دعائي لحزب “الليكود”، أنه بحث مع البرهان في اللقاء الذي تم قبل شهر، مسألة طرد طالبي اللجوء إلى السودان “الجديد الذي باتت تربطنا به علاقات جديدة”. ولفت نتنياهو إلى أن الاتصالات تجري حالياً بين السودان وإسرائيل، للتوافق على آليات إعادة طالبي اللجوء.

ويأتي إقرار نتنياهو بطابع المباحثات التي أجراها مع البرهان، بعد أن تم تطبيق أحد بنود الاتفاق الذي توصلا إليه خلال الاجتماع، والمتمثل في السماح للطائرات الإسرائيلية بالتحليق في الأجواء السودانية، ولفتت “هآرتس”، إلى أن كلا من نتنياهو والبرهان اتفقا على مسار لتطبيع العلاقات بين السودان وإسرائيل، ويأتي تشديد نتنياهو على بحث استقبال لاجئي العمل مع البرهان، ضمن حملته الانتخابية، وحرصه على الدلالة على حجم “الإنجازات” التي حققتها إسرائيل في عهده.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)