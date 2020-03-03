مطالبات باغلاق المعابر لتفادي (كورونا)

التاريخ: 03-مارس-2020
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طالبت الجبهة الوطنية للتغيير الحكومة بأحكام السيطرة على أية منافذ يمكن أن تؤدي إلى دخول فايروس كورونا الى السودان.
وقال الناطق الرسمي باسم الجبهة محمود الجمل بحسب صحيفة آخر لحظة، على الحكومة اتخاذ التدابير القصوى لمنع دخول فايروس كورونا الى السودان حتى وان اضطر الامر لاغلاق المعابر وايقاف الرحلات مع الدول التي اصابها الفايروس.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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