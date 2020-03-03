مصرع (16) شخصاً واحتراق جثثهم في حادث بالنيل الأبيض

التاريخ: 03-مارس-2020 فى : حوادث 5 مشاهدة Advertisements لقى (16) شخصاً مصرعهم، وأصيب آخرون في حادث مروري بمنطقة الهبيكة الكيلو 20 جنوب محلية القطينة ووفقاً للتفاصيل فإن الحادث وقع بين حافلة هايس “شريحة” وعربة دفار. وطبقاً لمصدر بحسب صحيفة السوداني، فإن الحافلة احترقت بالكامل وتفحم من بداخلها، إضافة إلى وفاة ثلاثة كانوا بالعربة “الدفار”. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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