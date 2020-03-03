الحكومة وحركة عقار: اتفاق سلام نهائي خلال اسبوع

قطع عضو المجلس السيادي، عضو وفد الحكومة لمفاوضات السلام في جوبا الفريق أول ركن شمس الدين كباشي، بتوقيع إتفاق سلام نهائي مع الحركة الشعبية- شمال بقيادة مالك عقار خلال أسبوع.

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وقال إن المفاوضات مع الحركة تسير بصورة ممتازة، وأن النقاش بين الطرفين تسوده روح الوطنية. وأضاف كباشي عقب جلسة مباحثات بين الحكومة والحركة الشعبية- شمال بقيادة مالك عقار بجوبا بحسب صحيفة آخر لحظة امس، بأنه تم خلال الجلسة مراجعة الورقتين السياسية والأمنية للاتفاق الاطاري. ونوه كباشي إلى أن هناك “15” نقطة في الاتفاق يتم إخضاعها للنقاش.

من جانبه، أكد نائب رئيس الحركة، رئيس وفد التفاوض ياسر سعيد عرمان، أن الطرفين على أعتاب اتفاق نهائي. وقال إنهما ناقشا كيفية إنشاء عقيدة عسكرية جديدة تشمل الجميع، بجانب تمثيل الجبهة الثورية في السلطة بجميع الولايات والعاصمة لمساعدتها على التطور كمكون سياسي.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)