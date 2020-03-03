الكشف عن مفاجأة في قانون تفكيك التمكين

التاريخ: 03-مارس-2020
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كشف المحامي المعروف ماجد عثمان إدريس عن عدم نشر قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 وإزالة التمكين لسنة 2019م في الجريدة الرسمية مما يخالف نص المادة (5) من قانون تفسير القوانين لسنة 1974م.
وقال في خطاب لوزير العدل إنه لم يعثر حتى هذه اللحظة على نسخة موقعة من القانون، وأضاف مخاطباً الوزير بحثنا عن القانون بديوانكم وعلمنا أن آخر ما تم نشره هو الوثيقة الدستورية. كما لم نجد نسخة من القانون لدى قسم التشريع بوزارة العدل ولا الغازيتة فكيف تم تطبيقه يوم السابع من يناير 2020م؟، وأردف متسائلاً أين هذا القانون؟ ولماذا لم يتم نشره؟ وهل تم توقيعه أم تم تطبيقه؟”.
وكشف ماجد في خطابه بحسب صحيفة السوداني، عن التجاوزات التي منحها قانون تفكيك التمكين غير الموقع وغير المنشور للجنة، وشدد على أن الأمر يكرس لتمكين أسوأ من الإنقاذ، وطالب وزير العدل يوضع الأمور في نصابها.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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