الصورة.. الآن.. بقلم اسحق فضل الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

وفلان.. ودون مناسبة.. يقول أمس..

المكون العسكري.. وقحت في تفاهم ممتاز..

وأمس.. ودون مناسبة.. كباشي يقول للحركات المسلحة..

لا محاصصة قبل السلام..

والجملة هذه .. الآن.. عدم المناسبة .. يجعل لها معنى..

و.. ود الفكي أمس.. ودون مناسبة.. يقول..

استبعد حدوث انقلاب..

والرجل.. والآخرون.. كلهم يشعر بشيء تحت جلده ( يحكه) بالجملة هذه..

والجيش.. أمس الأول.. ودون مناسبة.. يعلن ..

الحاجة للمجاهدين .. لم تنتهِ..

وكلمة ..( المجاهدين ) تصبح إشارة فصيحة.. تحدث الذين ( ضاقوا يد ) المجاهدين من قبل..

وتذكيرهم بهذا الآن.. شيء له معنى..

وأمس الأول.. ودون مناسبة.. صحيفة أمريكية.. في حديث عن زيارة الألماني.. تتحدث عن السودان والجيش.. وفي حديثها عن الجيش.. تتحدث عن

قوز دنقو ..

وخور مرفعين..

وخور منقا ..

والخيران هذه .. هي التي قام الجيش فيها بطحن عظام الحركات المسلحة..

وذكرى المعارك هذه .. ليست هي التي تجعل الجيش يعيد الحديث عنها الآن..

الجيش يعيد الحديث عنها ليجعلها سبورة يكتب عليها درس اليوم..

وفي درس اليوم.. يشير إلى المجاهدين ..

والحديث عن المجاهدين يعيد ذكرى الميل٤٠ .. التي طحن المجاهدون فيها عظام ناس قرنق..

والذكرى هذه تعيد إلى الأذهان.. أن من يتجابهون الآن ( الإسلاميين والشيوعيين ) .. كانوا يتجابهون يومئذ في المعركة هذه

الشيوعيون يومها مع قرنق ضد الجيش والمواطنين..

والإسلاميون يومها .. ( المجاهدين ) .. مع الجيش والمواطنين ضد قرنق..

وغريب جداً أن إقالات عدد كبير من الجيش الآن حدث يعيد لبعض الصحف الأجنبية التي هي أن

السودان هو البلد الوحيد في أفريقيا كلها.. الذي يعجز التمرد فيه عن الوصول إلى الحكم.. بسبب قوة الجيش السوداني..

وقالت الصحيفة إن السبب هو التقارب الشديد في السودان بين الجيش والمواطنين..

( والدين الإسلامي..)

والطرفة التي تحكى.. عن الجيش في أول أيام الجهاد تتحدث عن دهشة ستات العرقي في الجنوب وطوابير القوات المسلحة والمجاهدين .. تعبر بهن .. دون أن يتوقف عندهن جندي واحد ..)

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والوجه الآخر للصورة في السودان الآن هو أن ..

خمس جهات في السودان.. كلها يستعد الآن للوثوب إلى السلطة ..

والوثوب إلى السلطة يعني شعوراً كاسحاً.. أن قحت.. انتهت

وأمس.. حديثنا عن استعداد كل جهة لتصبح حكومة..

وأمس.. نقول إن جهة قوية.. تقيم جسماً موازياً لكل جسم مدني الآن..

( تقيم جسماً موازياً لتنظيم الشباب والطلاب والمرأة .و…و… وحتى مستشارين في القصر..)

جهة من الجهات الخمس هي هذه..

وبعض الجهات الأخرى التي يعيد الناس تفسير ما تفعل.. هي الجيش والشرطة ..

وإحالة عدد كبير من الجيش للتقاعد.. أمس الأول

وإحالة عدد كبير من الشرطة أمس الأول.. هي إحالات لا يمكن الحديث عنها الآن.. لكنها جزء من إعداد كل جهة للمعركة..

والمعركة.. الإعداد لها.. شيء تتدفق سيوله في السودان وفي الخارج..

وما يتدفق كذلك هو.. ( أسلوب العمل الآن ) ..

الأساليب كلها تخادع..

وبعض الخداع هو ..

الجهة القوية تلك .. التي تستعد للوثوب للحكم.. تجعل الإعلام يحدث قبل شهور أن الصلة بينها وبين جهة شديدة الثراء.. صلة تنقطع..

والإعلان هذا.. كان غطاءً لما يحدث الآن من أنهار المال

الجهة الرابعة هي هذه

والجهة الخامسة هي..

قحت تتحدث عن ميزانية لا دعم لها..

والحديث هذا هو غطاء لدعم تحت الأرض.. يبقى في أيدي قحت.. سراً.. والشيكات تصرف بثلاثة توقيعات.. توقيعات شخصيات ثلاث .. هم وحدهم من يدير كل شيء..

والغطاء…

وحديث عن أن ألمانيا لم تعط قحت شيئاً..

بينما ألمانيا .. أعطت.. والإنكار غطاء آخر للمال..

وحديث عن اجتماعات حمدوك لمتابعة الصلة بإسرائيل..

وغطاء..

المتابعات لا تذكر أن الصمغ السوداني هو تسعة أعشار الكولا الإسرائيلية..

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والاستعداد يقطع شوطاً بعيداً..

وجهة من الجهات هذه .. تبلغ ثقتها في الوصول إلى الحكم.. درجة تجعلها توزع المناصب منذ الآن.. وتقدم اثني عشر منصباً لبعض الشخصيات في الحكومة القادمة..

والحديث.. يسمعه ليل مدينة المهندسين أمس الأول..

والجهة التي تجمع قواتها.. تقدم خاتم الخطوبة .. ( خمسة وعشرين مليار) لجهة ليست ضخمة ..

وتسريب الخبر هذا هو شيء مقصود ..

تسريب يقول للآخرين.. اقتربوا..

والسوق.. حاااار…

ونشير إلى الآخرين…

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