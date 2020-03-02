العثور على الطفلة حديثة الولادة المختطفة من داخل مستشفى…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
عثرت مباحث بلدية القضارف على الطفلة حديثة الولادة ، التي تم إختطافها فجر “السبت” من المستشفى التأهيلي .
ونمكنت الشرطة من العثور على طفلة حديثة الولادة بعد يوم من اختطافهما من مستشفى بالقضارف، في حالة صحية جيدة، والقبض على اثنين من الخاطفين .
وأوضح مدير إدارة مباحث بلدية القضارف الملازم أول رمضان عبدالله، في تصريح صحفي “الأحد” أن عملية البحث أفلحت في العثور على مكان إخفاء الطفلة بحي “التضامن”، الواقع بمحازاة الطريق القاري القضارف القلابات بناءً على معلومات توفرت لإدارة مباحث بلدية القضارف، وعلى أثرها تم إلقاء القبض على المتهمة بحوزتها الطفلة المختطفة.
وتم سرقة طفلة رضيعة تبلغ من العمر يومين، وبحسب والدة الطفلة أنه في تمام الساعة الرابعة من صباح “السبت”، أمرت إدارة المستشفى المرافقين بالخروج من الغرف لجهة أن الوقت للنظافة، وأضافت بعد دقائق من خروج المرافقين دخلت عليها سيدة سمراء اللون في نهاية العقد الثاني وبداية الثالث من عمرها، وطلبت منها إعطائها الطفلة بغرض إعطاء الطفلة جرعة، لكنها سرعان ما توارت عن الأنظار، وبعدها أبلغت والدة الطفلة بلحظات إدارة المستشفى بالحادثة.
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