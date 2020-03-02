فيك جاهلية أيها الكاتب..!!.. بقلم زاهر بخيت الفكي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

ما منّا من أحدٍ وفقه الله في التطواف على ولايات هذا الوطن الجميل إلّا وخرج بنتيجة واحدة يتفق فيها مع من سبقه في أنّ أهل هذا البلد الطيب ورغم التباين الكبير في التفاصيل يُمكن أن يتعايشوا بسلام وأمان وفي أحسن حالٍ لو تسامى الناس عن الصغائر وارتضوا بالتعايش مع بعضهم البعض وعالجوا العلل المُجتمعية الموروثة فينا ، وفينا جاهلية وعنصرية بغيضة لن يستقيم الحال ويتحقق المنال إن لم نتخلّص منها ، لقد تمكّنت فينا الجهوية والقبلية والإثنية وهيّمنت علينا مفاهيمها وبعضنا لا يرى الأمور والأشياء إلّا عبرها ولا يُسمِح لغيره بالدخول إلّا عبر أبوابها ولا يحلو له الخوض إلّا في مُستنقعاتها النتنة القذرة.

كُنّا نظُن في زمانٍ غير هذا أنّ ما يهمُس به البعض من مُفردات تتعلّق بالدونية والتجريح والتنابز بالألقاب وبالقبيلة تخرُج من أفواه أُناس أقعد بهم الجهل وسيّطر عليهم التخلف ، وما كُنا نظُن أنّ غيرهم ممن نالوا حظهم من المعرفة ومن سمعوا قول المولى جلّ وعلا (إن أكرمكم عند الله أتقاكم) ومروا على حديث المُصطفى صلوات الله وسلامه عليه (من بطأ به عمله لم يُسرع به حسبه) يستطيع أن يتفوّه بمثل هذه المُفردات والألفاظ ، والتي نهانا عنها من هو أفضل منّا وأرفع في حسبه ونسبه وفي صفاته والموصوف عند رب العزة خالق الناس (كُل الناس) بالخُلقِ العظيم ، ومن منّا لم يقرأ ويسمع حديثه للصحابي الجليل أباذر يا أباذر إنك امرؤ فيك جاهلية.

مقال مُنتشِر في الأسافير قرأته مرة وأخرى وظننت في بادئ الأمر وظنّي والله العظيم حسناً أنّ هُناك من امتدت يده للمقال وعبث فيه ، فكيف لمن ظللنا نقرأ له مُنذ أن كُنا في المدارس الأولية أن يكتُب مثله ، أيُعقل أنّ من عرفناه كاتباً غزا بمقالاته أفكارنا أن يكتُب بهذه اللغة الخشنة ، والكاتب يقود المجتمع فكيف لمن يقود أن ينقاد إلى المُبتذل من القول في زمان الوعي ، للأسف لم يتجمّل الكاتب ولم يتوارى خلف مُمسكات مُجتمعنا التي ترفض ما جاء به جُملة وتفصيلا ، ولم يخشى من قانونٍ يضعه رغماً عن كُبر سنه في خانة المُتهم أمام مجني عليها تعرّض إليها المقال بصريح القول بعبارات وألفاظ (سالبة) كانت سبباً في غُبنٍ عميق وصراع خفي لم يخرُج منه مجتمعنا بعد.

تأكد لي صحة المقال حينما سارعت الصحيفة (الكبيرة) إلى الاعتذار ، وهل يا تُرى يُجدي الاعتذار ؟؟وإن وجدنا العُذر للكاتب العجوز ونسبنا القول إلى خرفٍ ألمَّ به وتجاوزنا عن ما كتب في حال إن توقف مقاله عند الصحيفة واستقرّ في سلة مهملاتها ، ولكن أن يفلت من عين الرقيب فيها ويجد طريقه للنشر في الصحيفة ومنها للأسافير ، فهذا ما لا يجب أن يكون.