الهلال يتزعم صدارة الممتاز.. بقلم رمضان احمد السيد

الخليج 365:

▪︎ الجناح الطائر اطهر الطاهر يخطف هدف الفوز

▪︎ اهم ثلاث نقاط من رحلة الولايات للهلال وثنائي الهجوم ضيفا شرف المباراة

▪︎ سليم يهدر اسهل الفرص ويصنع هدف الفوز

▪︎ مستوى فوق الوسط وخصم عنيد بقيادة يس

▪︎ المايسترو يواصل رحلة التألق والتحكيم ينقض له هدفا صحيحا

▪︎ حي العرب يطارد القمة من جديد ويشكو الهلال في دفع الله ،،!!؟

▪︎ ٣ مواجهات متتالية تنتظر الهلال في الجوهرة الزرقاء

▪︎ المنتخب يرحل اخطر مواجهتين للهلال والمريخ لشهر مايو ،،

▪︎ لجنة المسابقات تتأخر في حسم شكوى طبنجة وتثير جدلا

▪︎ هل يشرك المريخ طبنجة في مواجهة ملوك الشمال ،،

▪︎ المريخ هل يؤمن نقاط مباراة العرب ويفقد طبنجة ،،،،

▪︎ الخرطوم الوطني يصحو ويفرمل حي الوادي نيالا بالتعادل ،،

▪︎ ردود أفعال كبيرة لخسارة ليفربول وتتويج جديد للسيتي ،،

▪︎ الريال يقهر برشلونة بثانية ويقفز مجددا للصدارة

▪︎رونالدو يشهد المباراة ويدعم لاعبي الريال بين الشوطين

▪︎ اسرع هدف للاعب بديل في قمة الريال وبرشلونة ،،

——————————————–

# تزعم الهلال صدارة الممتاز ب ٤٥ نقطة بعد فوزه امس على السوكرتا في واحدة من اهم وأصعب المباريات الولائية وضغط البرمجة وبعض الغيابات بهدف البديل اطهر الطاهر العائد بعد غياب عن مباراة الفلاح الاخيرة ،،،

يمكن ان نقول بان الهلال لعب مباراة فوق الوسط وأقل مستوى من مباراتية الأخيرتين امام الامل والفلاح

ابرز أحداثها طبعا هدف المباراة للبديل اطهر الطاهر البديل بدلا من مؤمن عصام ، مستفيدا من عرضية سليم المتقنة ، هيأها الجناح الطائر لنفسه وسدد من بين ارجل المدافعين لتمر من حارس المرمى يسن وتسكن الشباك في الشوط الثاني،،

هدف من كرة ممرحلة من الطرف الايسر..

ويمكن ان نقول انها الحسنة الابرز للاعب سليم في المباراة بعد ان أهدر في الشوط الاول فرصة داخل خط ٦ في مواجهة المرمى المكشوف ، هدف لا يضيع ، انه التسرع والشفقة والاستعجال والتفكير المذدوج ،،

من الكرات الخطرة الاخرى للهلال تسديدة عبدالرؤوف من كرة ثابتة تألق فيها اللاعب وهو يسدد بطريقة فنانة وكذلك تألق الحارس وهو يبعد الكرة بصعوبة لركنية ويتعرض للإصابة ،،

من كرات السوكرتا الخطرة تسديدة أنقذها الحارس جمال سالم للكورنر في اللحظة الاخيرة ،،

عبدالرؤوف من الهلال واصل رحلة التألق وقدم لمحات فنية رائعة وصنع كرة ماكرة داخل الصندوق لعبها المندفع من الخلاف ديديه بعشوائية بعيدا عن المرمى ،

بعد دخول اطهر عادت تشكيلة الدفاع التقليدية وتم تحويل النجم العاجي ديديه للوسط ،،

سليم بعد صناعة الهدف تعرض لإصابة واستبدل باللاعب موفق والذي لايزال بعيدا عن فورمة المباريات ،،

فريق العرب كان يريد جر المباراة للتعادل والخروج بنقطة ولكن هدف الهلال المباغت من اطهر بدد الأحلام ونشط الفريق بعد ذلك كثيراً ولكن أهدر العديد من الفرص والسوانح ،،

اعتقد ان المساعد الاول ظلم الهلال في هدف سجله عبدالرؤوف بحجة التسلل ، اعتقد ان عبد الجبار تسرع ،،،

الدولي ابوشنب تساهل مع العديد من حالات العنف هنا وهناك وان كان قد اشهر الكرت الأصفر في البعض الاخر ،،

سافر مع بعثة الهلال ولم يشارك المحترف العراقي عماد محسن على أساس بعده عن التمارين والمباراة السابقة امام الفلاح ،،

دفع النقر بنجم خانة الشباب دفع الله في اخر دقيقة ،،واحتج على مشاركته حي العرب..

ابوعاقلة قدم مباراة كبيرة هو الاخر مواصلا التألق

ثنائي الهجوم الضي والشعلة في هذه المباراة كانا ضيفا الشرف قلت خطورتهما وكانا بعيدين عن مستواهما وساعدا دفاع العرب كثيراً والذي امتاز بالطول ،،،، يحسب للضي صناعة كرة مقشرة لسليم اهدرها برعونة امام المرمى الخالي المكشوف ،،الى متى مثل هذه السلبيات واهدار الفرص السهلة ،،،

مستوى وأداء حي العرب امام طرفي القمة لا يتناسب وموقعه في الروليت ،،

الهلال والمريخ خلال اسبوع أسعدا القاعدة الرياضية هناك ،،

بعد هذه المباراة ونقاط الولايات المهمة سيلعب الهلال على ملعبه ثلاث مباريات يمكن من خلالها ان يحافظ على موقعه الصداري،،امام الرابطة ثم هلال الفاشر والخرطوم الوطني ،،، ثم بعدها ينطلق لرحلة الغرب وأداء ٣ مباريات اثنتان في الفاشر وواحدة في نيالا ،،،

بتأجيل مباراة المريخ والسلاطين يتساوى الهلال والمريخ في عدد المباريات الملعوبة ٢٠ مباراة لكل ،

الهلال فاز في ١٤ مباراة وتعادل في ثلاث وخسر ثلاث مباريات له ٤٥ نقطة

المريخ لعب ٢٠ مباراة فاز في ١٤ وتعادل مرتان وخسر اربع مرات وله ٤٤ نقطة ،،

من نتائج الممتاز تعادل الخرطوم الوطني و حي الوادي سلبيا

الهلال سيعود ويفتح ملف الرابطة ، لا يوجد زمن كافي او راحة المباراة حدد لها الجمعة القادم ٦ مارس

# المريخ الذي تآجلت مباراته ام مريخ الفاشر السلاطين ، يعود لتمارينه ويفتح ملف ملوك الشمال والمواجهة المرتقبة بالخميس – ، من أقوى صدامات الاسبوع المرتقب هلال الابيض والفلاح ، حي الوادي واهلي شندي ، الخرطوم الوطني والأمل عطبرة ،،وجميعها من الفرق المتطلعة للمربع الذهبي ،،،

———-

لحن الختام

———–

# الوحيدان اللذان لن يلعبا في فترة تجهيزات المنتخب وسفره لغانا فريقا الهلال والمريخ وبالتالي تم تحويل مباراتيهما في الاسبوع التاسع من الدورة الثانية والذي يصادف شهر مارس ً تم تحويلهما لشهر مايو في مواجهة اهلي شندي للهلال ، وحي الوادي بالنسبة للمريخ ،،

فرصة لبعض الفرق لتخطي القمة في المباريات الملعوبة فهل يحصل التخطي في روليت المباريات ،،

# حتى الان لم تحسم لجنة المسابقات امر شكوى حي العرب ضد مشاركة لاعب المريخ طبنجة ، برغم اكتمال وتوفر كل المستندات ،،

حي العرب يؤكد قوة شكواه وتعتمد على اللائحة المنظمة للممتاز وواضحة ولا توجد فيها اي تعقيدات ،،

تأجلت الشكوى في وقت لعب فيه حي العرب مباراته الثانية بعدها امس ، ونفس الشيء كان يمكن ان يعمله المريخ لو كانت مباراته مع السلاطين قد أقيمت ، ومعروف ان احداث الحريق ووفاة لاعب من مريخ الفاشر اجلها لوقت يحدد فيما بعد ،،

تأخير الرد على الشكوى قد يعقد الامور اذا ما حلت مباراة المريخ القادمة ، فهل يشرك طبنجة ام يتخوف من العواقب ،،

المخاوف المريخية في مداها ، والبعض يريد ان يطمئن نفسه ، على أساس ان المخالفة اذا صحت فانه مضى على مشاركة اللاعب عدة سنوات وبالتالي فان النقاط قد لا يكون هناك مساس بها ، بينما يمكن معاقبة اللاعب ،،

وهذه طبعا كلها خذعبلات ومحاولات للتأثير على أعضاء اللجنة ،،،

# وحي العرب لم يكتفي بشكوى المريخ لمجرد شكوى ، الان في الأخبار تقديمه لشكوى اخرى ضد الهلال في عدم قانونية مشاركة لاعبه دفع الله على أساس تجاوز السن المحددة بعد خسارته بالامس ،،،

# في كاس العرب للشباب بالسعودية واصل السنغال المستضاف والحصان الأسود للبطولة انتصاراته ومفاجاته وتمكن من الإطاحة بالركلات من نقطة الجزاء في مواجهة المنتخب المصري بعد تعادلهما بهدف لكل ،،

وفي المباراة الاخرى اكتسح تونس المغرب برباعية نظيفة وتأهل للمباراة النهائية ،،

ومعروف ان السنغال كان ضمن مجموعة السودان وتصدرها من فوزين وتعادل ،،

النهائي بين تونس والسنغال حدد له الخميس ٥ مايو.

———–

الحالة

———

# توج مانشيستر سيتي بكاس الرابطة الانكليزية بعد الفوز على أستون فيلا بهدفين لهدف ، متوجا نفسه للمرة الثالثة على التوالي والسابعة في تاريخه ،،

البطولة انجاز جديد يحسب لجوارديولا والذي ينافس على ابطال اوربا وقطع نصف المشوار وهو يهزم الريال في عقر داره بهدفين لهدف ،،

# خسارة ليفربول في الدوري برغم انها ليست بذات تاثير الا انها القت بظلالها وحرمت الفريق من ارقام قياسية مرات الفوز المتتالي في الممتاز الانجليزي والمعتمدة باسم الارسنال ،،

مشكلة ليفربول انه خسر في الابطال ذهابا خارج ارضه من الاتلتكو ، وهذه ثاني خسارة ، لم يتعود الجماهير على هذا منذ انطلاقة الموسم والذي حقق من خلاله الفريق الكثير ،،

# قفز الريال لصدارة الدوري من جديد بعد قهر برشلونة بهدفين نظيفين في ملعب البرنابيو ، بفارق نقطة عن برشلونة ،،

تقدم الريال بالهدف الاول في الشوط الثاني لنجمه فينسيوس جونيور،،والذي يقول ان رونالدو مثله الاعلي ويقلده في احتفائه بالاهداف وأضاف البديل في الزمن القاتل ماريانو دياز الهدف الثاني بعد انطلاقة بالكرة والتوغل بها داخل الصندوق والتسديد محرزا الهدف الثاني من اول لمسة له بالكرة بعد دخوله ،،

ميسى كان اقل مستوى وخرج نظيفا ،،والنتيجة أعادت الثقة لمدرب الريال زين الدين زيدان ،،،

شهد المباراة نجم الريال السابق. يوفنتوس الحالي كرستيانو رونالدو ،،والتقى اللاعبين بين الشوطين داعما معنويا …

هذه اول مباراة يلعبها الريال بمستوى عال في الفترة الاخيرة ،،

فوز الريال اعاد له الامل في الابطال رغم الخسارة من جوارديولا في البرنابيو ،،

والخسارة تعقد أمور برشلونة قبل مواجهة نابولي في ابطال اوربا ،،