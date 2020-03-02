باع المكنة وقال لي دور.. بقلم بابكر سلك

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

*ايها الناس

*نعيش ظروفا لاتتخيلها اسوأ الظروف ذاتها

*ارتفاع جنوني للاسعار والضغط والسكري

*فلس للطيش

*كلو شئ يرتفع الا قيمة الجنيه *الجنيه في النازل كلو ثانية

*والثورة المضادة تشتغل في مواقع التواصل والاعلام لتضخيم الوضع الذي لايحتاج لتضخيم

*ويسألون بل يتساءلون

*الوضع ده لمتين؟

*الفرج بجينا متين؟

*فشلت حكومة الثورة

*وهاهو المواطن يسحق في اليوم الف مرة

*مالكم ماوديتوها قدام؟

*هكذا يتساءلون بكل بجاحة

*وعاملين رايحين

*ياخي اخجل

*ماسك العربية مية سنة

*كسرتها ودشدشتها وهديت المساعدات وبعت المكنة والجربوكس ولحست اللساتك وكسرت القزاز

*وتقول لي دور!

*الكبوت مقفول

*فتحناهوا

*لقيناك لحست البطارية وبعت المكنة

*وده آخر شئ كنا نتوقعوا

*ماتقول لي دور

*وماتستعجل تحرك العربية

*خليني اعيد ترتيبها

*واجيب ليها اللفحتو انت منها

*واكمل صيانتها

*وحينها

*صدقني قلبة مفتاح حاتدور

*وحاتمشي لي قدام

*حاتعوض الزمن الفاتها لما كنت انت ماسك المفتاح

*تبيع حتي العفريتة؟

*الله لاغز فيك بركة

*ايها الناس

*اكتب ولازال الكابتن مجدي عبداللطيف بغرفة العمليات تصحبه الدعوات الصالحات

*ولاينقطع صالح الدعاء عن كل ضحايا الفندق

*ولعلها عترة تصلح مشينا وتجعل منا شعب يتمسك بكافة وسائل السلامة

*نحنا مستهترين

*وكأن ارواحنا لا تعنينا

*شوف الشارع

*منتهي الاستهتار

*ركشة تطلع من شارع فرعي تدخل جيبك

*حافلة تقيف تنزل زول في حتة لستك مابنزل فيها

*قندران يغازل آكسنت مضلعة جوة الكبري

*وموتر ماشي تقول دبابة

*طاخ طاخ طاخ

*وراكبين فيهو تلاتة

*وخاشين بيهو بين مورننج وفستو حقارة بس

*نحنا بنستهتر بارواحنا

*وللاسف بنضيع معانا ارواح ابرياء

*الغريبة الدرداقة الفيها مكنة

*ديل معظمهم بمشوا ساااااكت علي الله

*كان اخير الكارو

*علي الاقل الحمار بتصرف

*المهم

*عجبني كلام لافي في الميديا

*بقول

*الصينيين اي حيوان يقابلهم بياكلوهوا

*والهنود اي حيوان يقابلهم بعبدوهوا

*والعرب اي حيوان يقابلهم بنتخبوهوا

*ان شاء الله الصينيين مايقابلونا

*ايها الناس

*امس رحل عن دنيا المريخ زول جميل

*زول جميل شديد

*وصحابي في درجة ايمانه بالمريخ

*رحل عنا والمريخ والمريخاب في امس الحوجه له ولحكمته ولمحبته الكبيرة

*رحل حاج القاضي

*من مؤسسي ملتقي الصفوة العالمي

*رحل ولكنه ترك بيننا الحب العميق لكيان مقدس

*وترك لنا محبة الناس له

*الف رحمة تنزل عليه

*ايها الناس

*تخيلوا الحراك ده ماحصل

*وماحدث ماحدث

*والكرونا وصلت ايران والكويت والامارات

*تتخيلوا الجماعة ديك كانوا برفضوا فكرة تحويل المصابين للسودان مقابل اجر زهيد؟

*بعملوها

*ديل باعوا جنسيات الوطن

*مايؤجروهوا كرنتينة!

*ايها الناس

*ان تنصروا الله ينصركم

*اها

*نجي لي شمارات والي الخرتوم

*حاتدور يا والينا

*صدقني حاتدور

*ونبدأ مشوار المليون ميل

سلك كهربا

ننساك كيف والكلب قال وسرقوا عجل الحديد وشنقلوها لينا في حجر

والي لقاء

سلك