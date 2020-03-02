باع المكنة وقال لي دور.. بقلم بابكر سلك

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
*ايها الناس
*نعيش ظروفا لاتتخيلها اسوأ الظروف ذاتها
*ارتفاع جنوني للاسعار والضغط والسكري
*فلس للطيش
*كلو شئ يرتفع الا قيمة الجنيه *الجنيه في النازل كلو ثانية
*والثورة المضادة تشتغل في مواقع التواصل والاعلام لتضخيم الوضع الذي لايحتاج لتضخيم
*ويسألون بل يتساءلون
*الوضع ده لمتين؟
*الفرج بجينا متين؟
*فشلت حكومة الثورة
*وهاهو المواطن يسحق في اليوم الف مرة
*مالكم ماوديتوها قدام؟
*هكذا يتساءلون بكل بجاحة
*وعاملين رايحين
*ياخي اخجل
*ماسك العربية مية سنة
*كسرتها ودشدشتها وهديت المساعدات وبعت المكنة والجربوكس ولحست اللساتك وكسرت القزاز
*وتقول لي دور!
*الكبوت مقفول
*فتحناهوا
*لقيناك لحست البطارية وبعت المكنة
*وده آخر شئ كنا نتوقعوا
*ماتقول لي دور
*وماتستعجل تحرك العربية
*خليني اعيد ترتيبها
*واجيب ليها اللفحتو انت منها
*واكمل صيانتها
*وحينها
*صدقني قلبة مفتاح حاتدور
*وحاتمشي لي قدام
*حاتعوض الزمن الفاتها لما كنت انت ماسك المفتاح
*تبيع حتي العفريتة؟
*الله لاغز فيك بركة
*ايها الناس
*اكتب ولازال الكابتن مجدي عبداللطيف بغرفة العمليات تصحبه الدعوات الصالحات
*ولاينقطع صالح الدعاء عن كل ضحايا الفندق
*ولعلها عترة تصلح مشينا وتجعل منا شعب يتمسك بكافة وسائل السلامة
*نحنا مستهترين
*وكأن ارواحنا لا تعنينا
*شوف الشارع
*منتهي الاستهتار
*ركشة تطلع من شارع فرعي تدخل جيبك
*حافلة تقيف تنزل زول في حتة لستك مابنزل فيها
*قندران يغازل آكسنت مضلعة جوة الكبري
*وموتر ماشي تقول دبابة
*طاخ طاخ طاخ
*وراكبين فيهو تلاتة
*وخاشين بيهو بين مورننج وفستو حقارة بس
*نحنا بنستهتر بارواحنا
*وللاسف بنضيع معانا ارواح ابرياء
*الغريبة الدرداقة الفيها مكنة
*ديل معظمهم بمشوا ساااااكت علي الله
*كان اخير الكارو
*علي الاقل الحمار بتصرف
*المهم
*عجبني كلام لافي في الميديا
*بقول
*الصينيين اي حيوان يقابلهم بياكلوهوا
*والهنود اي حيوان يقابلهم بعبدوهوا
*والعرب اي حيوان يقابلهم بنتخبوهوا
*ان شاء الله الصينيين مايقابلونا
*ايها الناس
*امس رحل عن دنيا المريخ زول جميل
*زول جميل شديد
*وصحابي في درجة ايمانه بالمريخ
*رحل عنا والمريخ والمريخاب في امس الحوجه له ولحكمته ولمحبته الكبيرة
*رحل حاج القاضي
*من مؤسسي ملتقي الصفوة العالمي
*رحل ولكنه ترك بيننا الحب العميق لكيان مقدس
*وترك لنا محبة الناس له
*الف رحمة تنزل عليه
*ايها الناس
*تخيلوا الحراك ده ماحصل
*وماحدث ماحدث
*والكرونا وصلت ايران والكويت والامارات
*تتخيلوا الجماعة ديك كانوا برفضوا فكرة تحويل المصابين للسودان مقابل اجر زهيد؟
*بعملوها
*ديل باعوا جنسيات الوطن
*مايؤجروهوا كرنتينة!
*ايها الناس
*ان تنصروا الله ينصركم
*اها
*نجي لي شمارات والي الخرتوم
*حاتدور يا والينا
*صدقني حاتدور
*ونبدأ مشوار المليون ميل
سلك كهربا
ننساك كيف والكلب قال وسرقوا عجل الحديد وشنقلوها لينا في حجر
والي لقاء
سلك
كانت هذه تفاصيل خبر باع المكنة وقال لي دور.. بقلم بابكر سلك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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