ضبط سبائك ذهب في مناطق حساسة بأجساد خمس سيدات….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اوقفت جمارك الخرطوم وردية ذوالنورين مغادرة خمسة سيدات رهن التحقيق ضبط بحوزهتهن سبائك ذهبية صغيرة مخبأة في مناطق حساسة باجسادهن، تزن 595.4 جرام.

‏وأكد العميد شرطة طارق عبد الحميد مدير إدارة جمارك مطار الخرطوم “للمكتب الصحفي للشرطة ” أن قواته بالمرصاد لكافة حالات التهريب وحركة المهربين ضعاف النفوس.مشيرا لضبط مبلغ 6100 دولار أمريكي.

وأضاف مدير فرع الصالات والتارمك العميد شرطة حقوقي عبد الرحمن بدوي عبيد الضبطية تمت بحوزة خمسة نساء من اللاتي امتهن مهنة تهريب الذهب عبر المطار مؤكداً أن قواته ترصد كافة تحركات المهربين بالمرصاد لكافة محاولاتهم الفاشلة للتهريب عبر المطار. المادة السابقة ﺗﻌﺎﻟﻮﺍ ﻧﺘﺤﺪﻯ ﺍﻟﺴُﻜﺎﺕ.. بقلم هيثم كابو المقالة القادمة باع المكنة وقال لي دور.. بقلم بابكر سلك

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