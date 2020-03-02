صيني في الأسانسير !!.. بقلم محمد الطيب الأمين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

* واحدة من الأشياء التي جعلتنا نحب الخرطوم هي (المصعد الكهربائي) .

* اسمه (أسانسير) واسم الدلع (مصعد كهربائي) .

* كنا نتمنى في وقت سابق زيارة الخرطوم من أجل ركوب الأسانسير.

* عاجبانا الفكرة .

* فكرة إنك تطلع الطابق الأول أو الثاني أو حتى الخامس بدون سلم، كانت هذه فكرة جاذبة بالنسبة لنا.

* ولم يكن هذا الأسانسير متوفرا إلا في الخرطوم .

* ولذلك تجدنا أول ما نصل الخرطوم بنسأل من مكان الأسانسير .

* نركب وننزل ونكون بعد ذلك في غاية السعادة.

* والحمد لله الزمن داك لم يتعطل بنا الأسانسير وهذا ما زاد محبتنا له .

* طبعا الأسانسير لما يتعطل بيك وأنت بين (الطوابق) بتعرف حاجة .

* الدنيا دي بتمسخ ليك .

* المهم .

* قبل يومين ذهبت لقضاء مصلحة في الطابق السابع بإحدى الشركات .

* واستغليت الأسانسير .

* في الطابق الثالث الأسانسير وقف وقام ركب معاي واحد (صيني) .

* أنا أول ما شفت الصيني ده طوالي اتذكرت (كرونا) .

* قررت أنزل قلت ما في داعي .

* قررت أقول ليهو أنزل أنت قلت ما في داعي .

* الصيني ركب والأسانسير انطلق.

* مرة أعاين للصيني ومرة أعاين لشاشة الأسانسير عشان أعرف نحن في الطابق الكم .

* الأسانسير يتقدل.

* يمشي طابق وينزل طابق .

* الصيني مسكين عرف إنو أنا اتجهجهت .

* بقى يعاين لي ويهز راسو .

* نظام إنو هو ما مصاب بالمرض .

* وأنا أعاين ليهو وأتذكر في المرض الكتل الناس .ف

* أعاين ليهو وأتذكر في الدول التي قامت بإجلاء رعاياها بدولة الصين .

* أعاين ليهو وأتذكر في السودانيين المقيمين بالصين ولحدي الآن ما وصلوا .

* بعاين ليهو وبتذكر في قرار السعودية الخاص بمنع العمرة خوفا من المرض .

* واتذكرت الكمامات والنزلة والعطس والموت .

* أنا بعاين ليهو واتذكرت كل الحاجات دي في (٧٤) ثانية بس .

* من شدة العرق الصيني ده أداني منديل.

* اعتذرت ليهو ورفضت المنديل وأنا شايفو عشرة عشرة .

* مش الصينيين عيونهم صغيرة ؟

* اليوم داك أنا عيوني ماشة تصغر وعيون الصيني كل ما أعاين ليهو بشوفها زي عيون المها .

* مرة أشوف الصيني طويل ومرة أشوفو قزم.

* لما وصلنا والأسانسير وقف نزلت وأثناء ما أنا طالع قمت (عفصت) الصيني في كراعو من باب الاحتياط كده .

* قلت للضمان كده اعفصو وانزل .

* الدنيا ما معروفة .

* طلعت من الأسانسير وأنا اتصبب عرقاً وعيوني حمرااااا .

* ونفسي قايم .

* الريق ناشف .

* لميت قدرتي وأنجزت عملي .

* وبعد ما قضيت مهمتي في الشركة نزلت بالسلم .

* نزلت بالسلم من الطابق السابع .

* مالي ومال الهم والبلح المسوس .

* نزلت بالسلم في دقيقتين .

* الوقاية خير من العلاج .

* والعاقل طبيب نفسو .

* وعلى الأقل السلم رياضة برضو .

* عموما .. هذا الأخ الصيني كرهني حاجة اسمها أسانسير .

* وقد عاهدت نفسي بأن لا أركب أسانسير مهما كانت الظروف.

* لو ماشي الطابق الخمسين بمشي بالسلم.

* أو ما بمشي أصلا.

* آخر عمرنا تضربنا كرونا في أسانسير؟

* الصينيين القاعدين معانا في السودان ديل حاولوا اتكلموا معاهم ما يحوموا بالنهار .

* سبب واحد بخلي الصيني ده يركب معاي في الأسانسير وفي الظروف دي ما في .

* بس الحمدلله .

* و..و..

* وغايتو جنس غايتو .