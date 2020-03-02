شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قالت مصادر صحفية في الكويت ان مواطنا سودانيا ثلاثيني اقدم على الانتحار في ظروف مجهولة.

وذكرت المصادر انه أحيلت جثة المواطن السوداني 30 عاما الى الطب الشرعي وتم تسجيل قضية انتحار.

وكان مواطن كويتي ابلغ عمليات وزارة الداخلية الكويتية عن أن السوداني الذي يعمل لديه أقدم على الانتحار داخل المخيم حيث استغل شاحنة متوقفة وربط في أحد جوانبها حبلا وشنق نفسه. وقد سجلت قضية بمسمى«انتحار». المادة السابقة حادث بشع بؤدي بحياة العشرات بشارع النيل الابيض… المقالة القادمة صيني في الأسانسير !!.. بقلم محمد الطيب الأمين

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مقتل مواطن سوداني في ظروف غامضة بالكويت…. لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.