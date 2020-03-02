حادث بشع بؤدي بحياة العشرات بشارع النيل الابيض…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

ادى تصادم حافلة هايس ودفار اليوم الاثنين الي احتراق (16)شخصا بمنطقة الهبيكة التي تبعد نحو 20 كيلو جنوب محلية القطنية بولاية النيل الأبيض .. وقال مصدر صحفي ان الحادث وقع نتجة التخطى والسرعة الزائدة بين المركبتين .. وأوضح المصدر أن ثلاثة من مستقلي العربة لقوا مصرعهم حرقا فيما توفي نحو (12) منهم في الحال من ركاب الهايس .. وقال المصدر فور وقوع الحادث حاولت الشرطة إجلاء اثنين من المصابين بيد ان احدهم فارق ليصل عدد المتوفين من ركاب الهايس الي (13) وان الشرطة اتخذت إجراءات قانونية حيال الحادثة. المادة السابقة إرتفاع جرام الذهب بأسواق الخرطوم اليوم المقالة القادمة مقتل مواطن سوداني في ظروف غامضة بالكويت….

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