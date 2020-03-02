إرتفاع جرام الذهب بأسواق الخرطوم اليوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : شهد سعر جرام الذهب اليوم الاثنين ارتفاعًا طفيفًا بأسواق الخرطوم، حيث بلغ سعر الشراء عيار 21 للجرام 5200 جنيه (للذهب السعودي والكويتي والبحريني والتركي) وبلغ سعر البيع 4700 جنيه. وصرح محمد علي أحمد صاحب محل مجوهرات بالخرطوم، بحسب وكالة الانباء “سونا” ان الأيام الماضية شهدت ركوداً في حركتي البيع والشراء نسبة لارتفاع الذهب واهتمام الأسر بالاحتياجات الأساسية

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