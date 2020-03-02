تداولت صفحات تنشط على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان مقطع فيديو لفنانة صاعدة أثار غضب متابعي الصفحات الناشرة له وهي تمسك المايك من الفنان يوسف خيري ملك أغاني النوبة وتتغنى بأغنياته . وبحسب الفيديو الذي شاهده محرر أخبار الخليج 365 فإن مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا المقطع بشكل كبير وكتبوا عليه مئات التعليقات أبرزها (الولاية الشمالية بمختلف ثقافاتها وسحناتها نجد المرأة ليس لها شئ في الغناء وهذا ما يميزها) وقال آخرون (الفنان يوسف خيري أفضل وأحسن فنان نوبي على مستوى النوبة ، صوت فريد وأداء مميز لن تنجب حواء النوبية فنان بقامة يوسف خيري إلا بعد مرور 100عام مما تعدون لك التحية ومتعك الله بالصحة والعافية) . Advertisements الخرطوم : (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو : فنانة تاخذ المايك من الفنان يوسف “خيري ” وتطرب جمهوره ورواد المواقع يرددون (ختت يوسف في فتيل) ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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