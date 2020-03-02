شاهد بالفيديو : حسناء فائقة الجمال ترقص على أنغام أغنية سولارا جنتي؟ مع العازف علي “تباشي” مرتدية ملابس شبه عارية ورواد المواقع يشككون في سودانيتها !

تداول نشطاء على نطاق واسع عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة السودانية منها والعربية مقطع فيديو لفتاة حسناء أحدثت الكثير من الضجة على وسائل التواصل وهي ترقص مع العازف علي تباشي” على أنغام أغنية “سولارا جنيتي وهي ترتدي ملابس شبه عارية.

وبحسب الفيديو الذي شاهده محرر أخبار الخليج 365. فإن مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا المقطع بشكل كبير وكتبوا عليه مئات التعليقات حيث أجزم البعض على أنها ليست سودانية والبعض الآخر أدانها . أبرزها (صحي ياجماعه كلام الحبوبات قالن زمان لمن تجي ماري بي قطاطينا وتسمعو ضرب الفلك فينا بقراً خمجلو طينا دايره فجخ الطين بس) وقال آخرون(والله بحتار وكت اشوف بت في نص الاولد ولبس بنطلون اخونا البت دي وين ي ربي البلد غير فكت م اتغير شي تاني بس نقول ربنا يصلح الحال ويستر البنات).

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الخرطوم : (أخبار الخليج 365)