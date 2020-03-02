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صقور الجديان تواجه توغو 20 مارس

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Waddah 0 تبليغ

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التاريخ: 02-مارس-2020

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صقور الجديان تواجه توغو 20 مارس

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أكمل الاتحاد السوداني لكرة القدم بحسب سونا كافة الترتيبات المتعلقة بسفر بعثة المنتخب الوطني الأول إلى توجو في 15 مارس، الجاري لأداء مباراة ودية أمام منتخب توجو  يوم 20  مارس الحالي، ومن ثم تتوجه البعثة إلى غانا في 22 مارس استعداداً لمباراة المنتخب أمام غانا في الجولة الثالثة، من تصفيات مجموعات إفريقيا المؤهلة لأمم إفريقيا 2021  بالكاميرون في أكرا يوم 27  مارس الحالي ..

وسيرأس بعثة المنتخب الوطني الأول في رحلته إلى توغو ومنها إلى غانا؛ دكتور أمين الجابري نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد – رئيس لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين – بالاتحاد.

 الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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