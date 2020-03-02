عرمان :نحن على أعتاب التوصل لاتفاق نهائي

حيا القائد ياسر سعيد عرمان حكومة وشعب جنوب السودان لجهودهما المقدرة من أجل تحقيق السلام بالسودان وحيا كذلك جهود كل من المستشار توت قلواك رئيس الوساطة الجنوبية لسلام السودان ونائبه الدكتور ضيو مطوك.

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وقال عرمان في تصريحات صحفية عقب انتهاء جلسة التفاوض بين الوفد الحكومي والحركة الشعبية شمال – الجبهة الثورية ” بحسب سونا نحن عملنا بروح الشراكة وعلى أعتاب التوصل لاتفاق نهائي”

و قال إن كل القضايا العالقة ستحل وهي خمسة عشر قضية مابين قضايا قومية حول بناء وهيكلة القطاع الأمني بعقيدة عسكرية جديدة لكل السودانيين والسودانيات وأيضاً مناقشة قضايا تمثيل الجبهة الثورية في كافة ولايات السودان حتى تتحول الحركات لحركات قومية مفتوحة لكل السودانيين والسودانيات، وأشار إلى أن النقاش تضمن أيضاً العاصمة القومية وتمثيل النساء وغيرها من القضايا. وقال عرمان إنهم كحركة يعملون من أجل بناء وطن تسوده روح المحبة والوئام والوحدة مؤكدا على ضرورة أن يتجه الجميع صوب سودان جديد وتضميد جراحات الحرب.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)