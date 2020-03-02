حمدوك يشهد الصلح بين قبيلتي النوبة والبني عامر

التاريخ: 02-مارس-2020 فى : أخبار 5 مشاهدة Advertisements شهد الدكتور عبد الله حمدوك رئيس الوزراء بحسب سونا مراسم توقيع الصلح بين قبيلتي النوبة والبني عامر بصالة البستان بكسلا اليوم بحضور وزراء الحكم الاتحادي والشؤون الدينية والأوقاف والشباب والرياضة والصحة ووالي ولاية كسلا وممثلين لولايتي البحر الأحمر والقضارف ونظار القبائل ورجالات الإدارة الأهلية والدينية بالولاية. ووقع على وثيقة الصلح ناظر البني عامر على إبراهيم دقلل ورئيس لجنة الصلح عبدالله آدم عباس وممثل مجلس عموم النوبة عمر جبريل، وشهد مراسم الصلح ناظر الحلنقة مراد جعفر شكيلاي وناظر الهدندوة أحمد محمد الأمين ترك وناظر الرشايدة أحمد حميد بركي ووكيل ناظر الشكرية سيف الدولة يوسف عمارة. الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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