حمدوك يدشن المرحلة الأولى من كهرباء شرق السودان

دشن رئيس مجلس الوزراء دكتور عبد الله حمدوك برفقة عدد من وزراء الحكومة الانتقالية ضمن برنامج زيارته لولاية كسلا بمحلية ريفي كسلا قرية فاتو بحسب سونا المرحلة الأولى من مشروع كهرباء شرق السودان ضمن مشروعات القرض الكويتي من مخرجات مؤتمر المانحين الذي عقد بدولة الكويت نهاية العام ٢٠١٠م
ويعتبر المشروع المنفذ على مستوى الولايات الشرقية بكلفة ٢٠٠ مليون دولار موزعة على الولايات الشرقية من المشروعات المهمة والمنفذة عبر صندوق إعمار الشرق والتى طال انتظارها خاصة للقرى والمحليات الطرفية،
ووضعت إدارة الصندوق بولاية كسلا ترتيباتها بالتنسيق مع شركة توزيع الكهرباء ووحدة تنفيذ المشروع للدخول في المرحلة الثانية بعد افتتاح المرحلة الأولى التي تمت بحضور والي كسلا اللواء ركن محمود بابكر همد والمدير التنفيذي لصندوق إعمار الشرق اللواء ابومحمد ونتك وكيفية توصيل الخطوط الجاهزة ومدها بالكهرباء.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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